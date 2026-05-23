《大濛》全台賣破1億1200萬再曝新消息 旋風威力持續延燒

監製葉如芬（左起）、後期製片陳惠君、燈光指導鍾瓊婷、造型設計許力文、配樂盧律銘、攝影指導陳麒文、監製李烈、美術指導王誌成、導演陳玉勳、牽猴子總經理陳怡樺一同出席《大濛》最終場活動。（華文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕勇奪金馬獎5項大獎的電影《大濛》，自去年11月上映後熱潮持續延燒，不僅在台上映近7個月，還接連受邀赴世界各地放映。今（23）日舉辦「首輪最終場」，包括導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈，以及美術指導王誌成、配樂盧律銘等幕後團隊齊聚，吸引不少影迷再度朝聖。

該片目前全台票房已突破1億1200萬，除了陸續於香港、日本上映，也前往新加坡、美國、加拿大、德國、英國、荷蘭、愛爾蘭等地放映，並入選烏迪內遠東國際影展主競賽單元、新加坡華語電影節閉幕片及香港國際電影節，成功跨越語言與文化，感動世界各地觀眾。

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導演陳玉勳（右）謝謝觀眾大力相挺《大濛》。（華文創提供）

陳玉勳映後感性表示：「半年前要上片的時候非常不安跟焦慮，沒想到一路走到現在還活著，謝謝觀眾大力相挺。」李烈也坦言，第一次看到劇本時曾心想「又要做一個不賺錢的片子」，沒想到最終能一路走到今天。

監製李烈（左二）感謝謝觀眾支持《大濛》，並表示「靠著大家和工作人員才能走到今天」。（華文創提供）

現場不僅有首次觀影的觀眾，還有影迷已經看超過50次，讓主創團隊相當感動。監製葉如芬細數電影已上映178天，再過幾天就要正式下片，並將在27日於Netflix上線，而主創團隊共同撰寫的《大濛》紀念書也會同步在各大書店上架。

監製葉如芬透露，《大濛》紀念書將在27日於各大書店上架。（華文創提供）

葉如芬表示：「這本書作為一個紀念，也是我們大家想說又說不完的話。」活動現場製作團隊難得齊聚一堂，聊起製作《大濛》的過程，他們很榮幸能參與其中，也感謝觀眾共譜最美的風景。活動尾聲開放現場觀眾帶著《大濛》周邊商品讓導演陳玉勳簽名，為大家留下彌足珍貴的紀念。

《大濛》首輪最終場幕後團隊齊聚，和全場觀眾合影。（華文創提供）

《大濛》近期在海外同樣掀起熱潮，5月8日以「霧のごとく（像霧一般）」之名於日本上映後，不少場次幾乎場場滿座，日本觀眾更佔多數。雖有語言隔閡，但戲院內啜泣聲不斷，首週末觀眾滿意度更登上日本最大電影評價平台亞軍。日本特有的「電影場刊」文化，也意外引爆台灣影迷搶購熱潮，部分戲院甚至出現一本難求情況。

曾翻拍《消失的情人節》日本版《快一秒的他》的日本導演山下敦弘也分享觀後感表示：「明明是一如既往的陳玉勳式凝視人性的目光，卻在電影結尾，不知為何流下了與過去截然不同的眼淚。」

而作為新加坡華語電影節閉幕片的《大濛》，門票開賣後也迅速完售，主辦單位甚至加開場次。導演陳玉勳與曾敬驊也透過線上映後與約500位觀眾互動，氣氛相當熱烈。此前電影於香港國際電影節首映同樣座無虛席，主演柯煒林 更在映後向觀眾鞠躬致意，坦言能將電影帶回香港意義重大。放映結束全場掌聲更長達3分鐘，再度見證《大濛》跨越語言與地域、打動人心的力量。

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