（直擊）江南大叔挖地瓜不甘心 PSY罕見開球3次：怕大家認不得我

PSY要求再投一次。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「江南大叔」PSY暌違12年來台，今天（23日）現身臺北大巨蛋為中信兄弟開球，結果他不滿意自己的開球，竟然要求再來一次，最後總共開了3次球，不過為PSY接球的陳俊秀仍對他比出大大的讚。

陳俊秀（右）對PSY比個讚。（讀者提供）

PSY今天擔任開球以及賽後嘉賓，他一出場就掀起全場歡呼聲，他表示上次來台灣已經是2014年，相隔12年來台灣，很擔心大家都不認得他了，不過PSY看來是窮擔心，全場歡呼聲熱情為他迎接。PSY今天沒有戴著招牌墨鏡，原因是他怕開球會無法看到前方，還透露自己最近接了很多場表演，肩膀有點不舒服，但看到大家還是開心。

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PSY暌違12年來台。（讀者提供）

有了PSY的預防針，接下來他開球雖然挖地瓜，但大家還是給予熱烈掌聲。只是他嫌不夠好，比著1請求再來一次，還做出躍躍欲試的動作，應援團長小白再次給天王一次機會，結果PSY還是投得不怎麼樣，這時陳俊秀再度把球丟給PSY，示意再次給他一次機會，就這樣完成3次開球，享盡天王待遇。

PSY拿麥克風為中信兄弟加油。（讀者提供）

打破開球慣例的PSY，上前與陳俊秀握手，陳俊秀也對他比出一個讚。PSY在離場前還借來麥克風，用韓文大喊「中信兄弟加油」，為今天的賽事打氣。他也預告，在賽後將帶來暌違12年在台的表演，請大家期待。

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