蕭淑慎拍絕美婚紗！ 無情出賣尪「西裝扣爆開」 術後近況曝光

蕭淑慎（左）、梁軒安婚紗照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安婚姻即將邁入第9年，今（23日）梁軒安在臉書曬出唯美浪漫婚紗照，引來大批網友圍觀。被問到這組婚紗照的由來，他大方透露：「我提議的，覺得人生總是要留下紀錄，把當下的回憶保存起來。」

向來很有個性的蕭淑慎，透露這次挑選婚紗完全沒有遇到選擇障礙，甜蜜笑稱：「沒有太大的困擾，幾乎都是老公安排的。」不過，看似唯美浪漫的拍攝現場，私底下卻發生了超ㄎㄧㄤ的插曲，蕭淑慎忍不住大笑爆料，拍攝到一半時，「老公的西裝扣子突然彈開」，梁軒安則笑說：「我自己倒是還好，就是頭髮整理比較花時間。」

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結婚邁向第9年，被問有無打算補辦婚禮？梁軒安坦言：「目前還在思考中，如果辦的話會以邀請親友為主，暫時不會對外開放。」他透露自己不想要有太多傳統的新郎新娘儀式，只希望婚禮單純、輕鬆，大家可以好好吃飯聚在一起就好。

點子非常多的梁軒安提到，如果真的要補辦，不排除直接玩一場大的：「如果真的要玩大一點，也許會變成演唱會形式，請歌手來唱歌、安排表演，甚至邀請海外表演團體來演出。也可能變成『售票演出婚禮』，不過名字目前還沒有想好。」他笑稱，如果是售票婚禮，概念絕對會走演唱會、派對或朋友大聚會的瘋狂感覺，徹底打破傳統框架。

蕭淑慎近年來勇敢對抗「十二指腸基質瘤」，上月再度入院動手術，問起太太手術後的身體恢復狀況，梁軒安透露：「恢復得非常好，目前已經好到正在吃麻辣鍋了。」

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