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天王嫂罕見潰堤！方媛真人秀摔傷「我平時不太哭」

方媛在《五十公里桃花塢6》錄影期間摔倒後，被眾人暖心關心，忍不住當場落淚。（組合照，翻攝自微博）方媛在《五十公里桃花塢6》錄影期間摔倒後，被眾人暖心關心，忍不住當場落淚。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港天王郭富城的妻子方媛近日參加中國真人秀《五十公里桃花塢6》爭議不斷，先前因堅持入住男生樓層單人房、缺席發布會，被外界質疑耍大牌。沒想到，最新一集播出後，方媛因在樓梯間摔倒、被眾人暖心照顧而當場落淚，「方媛哭了」更一度衝上微博熱搜，但網友評價依舊兩極。

方媛在節目中坦言，這是自己第一次參加這麼多人的綜藝節目，面對大量鏡頭與陌生人注視，一直很緊張、不太適應。她透露當天不慎在樓梯間摔倒後，走在前方的周濤立刻回頭關心傷勢，袁詠儀、歐陽娜娜等人也幫忙確認情況、協助找醫生，因此忍不住當場哽咽落淚。方媛邊擦眼淚邊說「其實我平時不太哭，但今天特別有感觸。」

方媛也表示，過去看到別人在真人秀落淚時，總會懷疑是不是演出效果，如今親自錄製節目才明白，「原來真人秀不是作戲，不是演出來的。」節目播出後，「方媛哭了」迅速登上微博熱搜，有人認為她卸下「天王嫂」光環後，其實只是慢熟、內向的普通人；但也有不少網友不買單，直言她並非第一次上綜藝，還因堅持住單人房造成男嘉賓不便，狠批「根本不體貼」、「還是很做作」。

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