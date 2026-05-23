櫻井翔翻存摺驚見「爸媽手寫秘密」 當場傻眼：原來我自己付學費

櫻井翔在節目中透露，翻閱舊存摺後才發現自己年少時的演藝收入，全被父母拿去支付教育費用。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「嵐」成員櫻井翔近日在TBS節目《櫻井·有吉 THE夜會》談及父母進行生前整理時，意外揭開自己多年來不知道的家庭秘密。他翻出國中開始進入演藝圈時期的存摺，才驚覺當年辛苦賺來的酬勞，竟全被父母拿去支付補習班與家教費，讓他當場震驚直呼，「原來我是用自己賺的錢付學費嗎？！」節目播出後，也掀起大批網友熱議。

櫻井翔在節目中透露，父母近期正在進行生前整理，連他從小到大的存摺都完整保留下來。沒想到，他重新翻閱國中時期開始演藝工作的存摺時，發現父母當年用鉛筆留下大量註記，除了畫滿箭頭，旁邊還寫著「補習班」、「家教」等用途。他這才驚覺，自己年少時期賺來的演藝收入，其實都被父母投入教育支出，讓他忍不住在棚內驚呼，「原來我是用自己賺的錢付學費嗎？！」

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這段內容曝光後，立刻引發日本網友討論，不少人認為櫻井翔父母的做法相當務實，與部分童星家庭爆出「私吞孩子收入」的情況截然不同，反而是將孩子的收入轉化為教育資本，替未來鋪路；此外，也有粉絲再度提起櫻井翔出身名門家庭，父親曾任日本總務省事務次官，母親則是大學教授，而他本人也一路就讀慶應體系至大學畢業，認為如今的談吐與氣質，確實與家庭教育息息相關。

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