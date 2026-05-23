羅素克洛增重到126公斤 《紐倫堡》氣場強大奪成就獎

羅素克洛《紐倫堡》飆英、德語拒絕AI配音。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影帝羅素克洛在二戰歷史驚悚片《紐倫堡》中飾演納粹元帥赫爾曼戈林，為貼近角色臃腫又具壓迫感的體態，他刻意增重至126公斤（277磅），創下人生最重紀錄，還拒絕AI配音、從零苦學德語親自上陣，精湛演出獲國際影評盛讚。

羅素克洛飾演「紐倫堡大審」中軍階最高的被告赫爾曼戈林，成功詮釋這位納粹空軍元帥自戀、狡詐又極具操控欲的一面。他開拍前親自走訪德國多處歷史遺址，包括戈林童年故居，希望更深入理解角色背景與心理狀態。演出時更以流利德語及德腔英語交替演出，展現強烈壓迫感，不少海外媒體更直呼他的表現令人「毛骨悚然」，美媒《綜藝》更形容他「令人震撼且具有大師風範」。

請繼續往下閱讀...

該片有別於過往著重法庭攻防的同類型作品，故事核心聚焦戈林與雷米馬利克飾演的美軍精神科醫生道格拉斯凱利之間的心理對決。羅素克洛成功展現戈林高智商與擅長操控人心的一面，同時也刻畫出其令人不寒而慄的邪惡本質，尤其在法庭場景中，那股試圖掌控全局的氣勢，更被他演繹得極具說服力。

羅素克洛為《紐倫堡》增重126 KG演出，扮納粹巨頭。（海鵬提供）

除了為角色增重，羅素克洛拍攝結束後也展現驚人毅力，在一年內成功甩肉26公斤，體重再度降回100公斤以下。他透露自己透過調整飲食、減少飲酒與規律訓練維持健康狀態，甚至連自己都很享受這樣的轉變。去年底他出席蘇黎世影展領取終身成就獎時，明顯消瘦的模樣也讓國際媒體相當驚訝。

羅素克洛在《紐倫堡》，奉獻了精彩表演。（海鵬提供）

電影籌備長達13年，期間曾三度面臨資金中斷，但羅素克洛始終未曾退出，最終成功完成這部作品，也被外界視為他繼《神鬼戰士》後最具代表性的演出之一。電影適逢「紐倫堡大審」80週年推出，對歷史責任與人性黑暗面的探討，也在海外引發廣泛討論。《紐倫堡》將於6月5日起在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法