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娛樂 電視

陳仙梅《豆腐媽媽》使壞遭網出征！自曝心態強大「不看留言」：對得起薪水

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅過去總以「苦情受氣包」形象深植人心，這回在民視八點檔《豆腐媽媽》挑戰演反派，近來角色「杜嘉蓮」意外獲得母親潘奕如藏匿的鉅額海外資金，直接從落魄夜市洗碗工搖身成集團董事，甚至狗眼看人低，公然對前夫藍葦華和其女友方琦大聲叫囂、狠酸，囂張行徑讓觀眾恨得牙癢癢，更引來不少網路負評。她絲毫不在意被罵，反而豁達說：「我負責壞，沒人罵，不就失敗？」

陳仙梅在《豆腐媽媽》演反派「杜嘉蓮」遭網出征。（翻攝自臉書）陳仙梅在《豆腐媽媽》演反派「杜嘉蓮」遭網出征。（翻攝自臉書）

陳仙梅昨（22日）在臉書提到：「最近不大看留言了，盡情使壞，才對得起我的薪水。其實，我的演藝路途中，演反角經驗很少，努力再努力，演繹出屬於我的杜嘉蓮。」其實，她2月就曾回顧自己的演藝生涯，坦言前2、30年幾乎都在演狂掉眼淚、被婆婆虐待，或是被老公背叛的悲慘角色。這次拿到「惡女劇本」華麗轉身成為主動攻擊者，她興奮直呼：「揮灑得很過癮，被罵得也很過癮！」雖然現在心態強大到不敢仔細看留言，但對她來說，這些排山倒海的批評，正是對她演技入木三分的最佳肯定。

陳仙梅在《豆腐媽媽》黑化遭酸民灌爆。（翻攝自臉書）陳仙梅在《豆腐媽媽》黑化遭酸民灌爆。（翻攝自臉書）

陳仙梅的黑化，也在臉書掀起與粉絲的討論，有網友留言直呼：「印象中的妳好像一直是苦旦，沒想到演壞女人真的是很機車，可以演到讓人討厭也是很厲害耶，演得很好。」陳仙梅幽默回應：「挑戰啊這次，被罵ok。」當遇到念舊的粉絲喊話：「我還是比較喜歡看你演好人。」她也忍不住吐苦水嬌嗔：「我演2、30年好人了。」暗示自己早就想換換口味。

陳仙梅在《豆腐媽媽》黑化遭酸民灌爆。（翻攝自臉書）陳仙梅在《豆腐媽媽》黑化遭酸民灌爆。（翻攝自臉書）

也有理性的粉絲大讚：「演壞人不簡單！一定會被罵！辛苦妳了！但妳真的把杜嘉蓮這個角色駕馭很成功，妳真的是戲精。」讓陳仙梅感動直呼：「啊...這是我最想聽到的...謝謝你。」

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