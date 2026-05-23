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娛樂 音樂

演歌天后首揭短處 被嫌不夠長崩潰大哭：我根本做不到

〔記者陽昕翰／台北報導〕演歌天后吳蕙君推出新歌《春風の旅路》，畢業於實踐大學音樂系的她，擁有紮實古典底子，曾獲教育部全國聲樂比賽第一名、全國台語流行歌比賽第一名等多項大獎，更發行過多張台語專輯。

吳蕙君靠苦練與轉念走出音樂之路。（音圓唱片提供）吳蕙君靠苦練與轉念走出音樂之路。（音圓唱片提供）

談到音樂這條路，其實走得一點都不輕鬆。吳蕙君回首父母的苦心，為了栽培小孩，中部五縣市第一台三角鋼琴就是家裡買的，爸媽雖然一路走來辛苦，但始終堅持她學音樂。「其實我小時候懵懵懂懂，閨蜜就是我家的鋼琴」，但長大才知這多不容易，都是父母的愛。

在那個學科掛帥的年代，學音樂並不浪漫。她每個星期六都得從彰化到台中學聲樂，再趕到東海大學學鋼琴，「早上英文課我還會偷偷背義大利文歌詞，老師經過都會拿書敲我的頭。」別人放假玩樂，她卻幾乎天天與琴譜、節拍器為伍。

而真正讓她最痛苦的，是發現自己先天條件，因為手指不夠長，吳蕙君表示：「很多學古典鋼琴的人，手型條件天生就很好，但我不是。」她坦言，因為手型不夠有優勢，很多曲子對她來說都比別人更吃力，「我常常坐在鋼琴前面大哭。」甚至有一次北上重考期間，老師把節拍器調到120，要她直接視譜彈莫札特奏鳴曲，「我根本做不到。」有種絕望的痛苦，當下只能邊哭邊騎腳踏車回家，「也不敢跟爸媽說。」

吳蕙君推出新歌《春風の旅路》。（音圓唱片提供）吳蕙君推出新歌《春風の旅路》。（音圓唱片提供）

只是因為這些痛苦，反而讓吳蕙君真正理解音樂，她說：「我後來突然想到，我學的是古典音樂，那些作曲家都不在了，曲子也就是那些，如果我一直排斥它，永遠學不完，也不可能成為老師。」她開始改變心態，用更積極的方式練琴，「我想辦法把痛苦縮短，後來反而不再那麼痛苦。」

這份轉念，也成了她如今詮釋《春風の旅路》最重要的情感來源。談到歌曲中最有感觸的一句歌詞，她直言就是「心的地圖仍是白紙」。她認為，人生很多時候其實都沒有標準答案，「但還是得帶著微笑往前走。」

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