台灣紀錄片熱！《飛吧！熊鷹》導演曝殘酷現實 3千人讚爆「飛久一點」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣近來掀起紀錄片熱潮，電影《飛吧！熊鷹》最近討論度不斷，導演梁皆得近期也勤用Threads與網友互動，謝謝觀眾支持，希望大家進電影院讓熊鷹能飛久一點。

梁皆得親力親為，宣傳電影《飛吧！熊鷹》，盼它能飛久一點。（資料照，記者潘少棠攝）

《飛吧！熊鷹》導演梁皆得今天（23日）在Threads上有感而發，表示電影已經上映一周，從今天開始進入第二周，「老實說票房真的不如預期，可以用叫好不叫座來形容吧！大部分戲院雖然撐到了第二週，但時段對一般上班族來說，是很不OK的，真是現實又殘酷。」

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不過梁皆得還是很感謝電影院的協助，「手裡有折價卷、早鳥票、預售票的朋友們，請盡快進戲院，還有想看的朋友們也趕快，如果有想包場的，請聯絡采昌（片商）。」

梁皆得曾接受本報專訪，本人溫文儒雅，對鳥類充滿熱情。（資料照，記者潘少棠攝）

這篇文曝光後，並未被批評為是「賣慘」，不如梁皆得只是把台灣紀錄片會面臨到的現實說出口。超過3000多個網友給這篇文按讚，網友也紛紛為梁皆得鼓勵，「台灣最難見到的鷹，導演拍給我們看了！大家趕快進戲院看啊！」、「吳念真的聲音也讓紀錄片感覺更溫暖了」、「超乎預期的好看，非常喜歡！」、「看到熊鷹、研究員或是部落畫面就想掉眼淚」、「今天剛帶10歲的孩子去看熊鷹，謝謝導演拍攝如此珍貴的記錄片。映後還能跟孩子討論許多關於生態與環境的問題。」

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