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娛樂 日韓

Red Velvet Yeri超怕水卻大膽下海！克服海女心魔採到鮑魚了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《蔚藍之春》下週二（26日）將迎來感動最終回，女團Red Velvet成員Yeri（金藝琳）挑戰飾演前游泳選手出身的海女「徐安娜」，回到家鄉克服恐懼。事實上，Yeri是出了名怕水，這回卻為戲大膽挑戰下海潛水，讓粉絲大感意外。她在開拍前就開始接受游泳與潛水訓練，幾乎從「0基礎」重新學起，花費大量時間適應水性與海女作業，敬業程度讓劇組都相當佩服。

Red Velvet Yeri為《蔚藍之春》從0開始苦練海女潛水。（台灣大哥大MyVideo提供）Red Velvet Yeri為《蔚藍之春》從0開始苦練海女潛水。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了苦練潛水，Yeri在實際拍攝時也完全沒偶像包袱。劇組透露，在南韓統營海邊拍攝期間，即使天氣炎熱，她依舊穿著厚重海女服拍戲，卻絲毫不見疲態，反而始終充滿活力帶動現場氣氛。過去總以華麗偶像形象示人的她，這回徹底卸下明星光環，將自己完全融入角色生活之中，也成功提升整體戲劇真實感。

《秘戀稽核中》飾演金財昱弟弟的姜相準，這回在《蔚藍之春》飾演「海男」。（台灣大哥大MyVideo提供）《秘戀稽核中》飾演金財昱弟弟的姜相準，這回在《蔚藍之春》飾演「海男」。（台灣大哥大MyVideo提供）

《蔚藍之春》最新劇情中，Yeri飾演的徐安娜終於克服心理陰影，重新回到海裡開始海女工作。即使醫生曾告訴她「已經可以重新游泳」，但因過去受傷陰影，她始終不敢真正面對大海，直到後來選擇相信自己、再次跳入海中，甚至成功採收到鮑魚，那場戲也讓不少觀眾跟著鼻酸。

《蔚藍之春》Yeri穿厚重海女服熱到爆汗，滿場跑超敬業。（台灣大哥大MyVideo提供）《蔚藍之春》Yeri穿厚重海女服熱到爆汗，滿場跑超敬業。（台灣大哥大MyVideo提供）

《蔚藍之春》Yeri（右）克服心魔，同居「金財昱弟」姜相準（左）曖昧互動升級。（台灣大哥大MyVideo提供）《蔚藍之春》Yeri（右）克服心魔，同居「金財昱弟」姜相準（左）曖昧互動升級。（台灣大哥大MyVideo提供）

劇中Yeri細膩詮釋角色失去夢想、失去母親後的低潮與遺憾，同時也描繪她透過海洋慢慢療癒傷口、重新成長的過程。此外，《秘戀稽核中》飾演金財昱弟弟的姜相準，這回在《蔚藍之春》飾演「海男」尹德賢，與徐安娜從一開始互看不順眼，到開始在意彼此、小心翼翼靠近的變化，也讓觀眾少女心瞬間爆發。《蔚藍之春》下週二（26日）晚間22:30於台灣大哥大MyVideo播出大結局。

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