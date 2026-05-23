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娛樂 音樂

五月天大巨蛋28萬張票搶空！最後機會在這裡 阿信放話不會再露這部位

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天7月3日起將重返大巨蛋開唱，今（23日）分三階段售票，目前7場28萬張已經完售，阿信在門票開賣前也先分享這次大巨蛋演出會有哪些驚喜，還開玩笑說絕對不會再露出身上一個部位。

五月天將重返大巨蛋開唱，阿信（右）笑稱到時候不會再光腳丫站在台上。（相信音樂提供）五月天將重返大巨蛋開唱，阿信（右）笑稱到時候不會再光腳丫站在台上。（相信音樂提供）

「玉山銀行冠名贊助五月天5525+2 LIVE TOUR 回到那一天 25週年巡迴演唱會台北站重返大巨蛋版」，今天開賣門票，售票系統拓元已公告，⁠台北站票券已售完，系統將進行對帳整理，預計今天下午兩點半會再次釋票，歌迷可以把握最後機會搶票，刷卡失敗之票券，將陸續轉為「ATM虛擬帳號付款」，歌迷可至「訂單查詢」中依照訂單顯示之資料，在指定時間內完成付款。

五月天大巨蛋門票完售，將在23日下午兩點半重新釋票。（翻攝自拓元網站）五月天大巨蛋門票完售，將在23日下午兩點半重新釋票。（翻攝自拓元網站）

昨晚阿信先提醒歌迷今天門票開賣，並半開玩笑談到：「警告，本次演唱會含有：驚喜隱藏曲、失控垃圾話、巨龍出沒、巴士環場、炫映天幕，還有過量感動。」由於之前他在鳥巢演出時曾脫光腳站在台上，引發不同評價，這次阿信說：「 本次請安心，無脫鞋光腳掌。」

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