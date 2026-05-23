JISOO大嫂宣布離婚！斷開家暴夫狂吃藥：感覺快死了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK成員JISOO的親哥哥金智勳（音譯）在今年4月被爆出家暴妻子，讓JISOO大嫂崩潰曬出傷痕累累的照片，引發軒然大波。今天（23日）凌晨，JISOO大嫂宣布將在5月26日離婚，並曬出多張藥物的照片，直呼：「我快死了！」

JISOO大嫂宣布離婚，更透露現在服用多種藥物。（翻攝自IG）

JISOO大嫂發出限時動態，先是指名道姓，宣布將在5月26日與金智勳離婚，並表示雖然很捨不得，不過屆時也將刪除此帳號。另外，她也曬出服用多種藥物的照片，直呼：「如果是這種程度的話，感覺快死了。」

請繼續往下閱讀...

南韓論壇「theqoo」在今年4月先是揭露知名女明星的哥哥涉及家暴，後來被爆料正是JISOO的親哥哥金智勳，JISOO的大嫂也透露IG控訴自己長期遭到丈夫家暴，罪刑罄竹難書。而JISOO所屬的經紀公司BLISSOO事後透過經紀公司發出聲明，強調對於哥哥的私生活並不知情，且公司也與哥哥完全無關，徹底切割。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法