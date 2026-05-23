20歲鬼才導演靠《後室》收服坎城影后！英國影帝猛讚「只有他能拍」

〔記者許世穎／綜合報導〕由A24打造、改編自爆紅網路都市傳說的年度驚悚話題作《後室》，由原始短片創作者凱恩帕森斯首度執導長片，讓主演的英國影帝奇維托艾吉佛直呼他是「世界上唯一知道該如何拍攝《後室》的人」。而同片演出的坎城影后蕾娜特萊茵斯薇也盛讚他對角色與世界觀的掌握能力，直呼：「是很優秀的導演！」

奇維托艾吉佛主演《後室》，對導演讚不絕口。（采昌提供）

《後室》源自凱恩帕森斯過去創作的同名短片，年僅20歲的他憑藉對「後室」世界觀的深刻理解，親自操刀長片版本，也讓兩位國際級演員留下深刻印象。奇維托艾吉佛坦言，自己原本對「後室」毫無概念，但在接觸相關資料後，很快就被吸引。他分享：「見到他時，我開始理解他試圖從這個概念裡，挖掘那些心理層面與角色旅程，而且完成度非常成熟，也觀察入微。尤其考慮到他還這麼年輕，真的讓人非常驚訝。」

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坎城影后蕾娜特萊茵斯薇演出《後室》，對導演調度功力相當驚艷。（采昌提供）

奇維托更進一步表示：「他不只是理解那個世界，他幾乎就是那個世界的共同創造者之一，這點非常了不起；能夠在片場和這樣的人合作，其實是一種很難得的經驗。」

另一位主演蕾娜特萊茵斯薇，則透露自己原本就對「過渡空間」概念十分著迷，在接獲演出邀約後，與帕森斯進行了長時間交流，「某種程度上，我們都很『宅』於這些概念，著迷於這類世界觀的構築，那次交流非常有趣。對我來說，我的作品總是需要某種存在主義元素，而他對那個世界，本身就有非常獨特且有趣的想法。」這次深入對談，也讓她對這位年輕導演留下深刻印象。

導演凱恩帕森斯首度執導長片《後室》，就能掌握國際級演員。（采昌提供）

雖然《後室》是凱恩帕森斯首部長片作品，但他在片場展現出的掌控力，仍讓演員相當佩服。他透露，自己在執導時會依照角色心理狀態與場景氛圍，給予不同方向的表演指導，「在指導這兩位演員時，其實是有差異的，因為拍攝情境本身就不同，場景、環境、整體氛圍都不一樣，所以每個角色在心理狀態上，也會自然地像是待在各自的小世界裡。」細膩的執導方式，也讓蕾娜特萊茵斯薇忍不住大讚：「我這個年紀的時候，可沒他那樣酷，他是一位很優秀的導演！」

《後室》將於5月27日搶先全美在台上映，台灣發行商也同步推出限量特典，首三日入場觀眾可獲得「電影紀念票卡」，首週則加碼贈送「賣場壁紙橫幅海報」，讓影迷收藏這部年度話題驚悚之作。

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