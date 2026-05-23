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舞台劇版《影后》首演爆滿！施柏宇「驚喜客串5分鐘」成亮點：演完發現不夠

〔記者李紹綾／台北報導〕舞台劇《我不是影后》改編自影集《影后》，昨（22日）迎來首場演出。施柏宇以22位特邀嘉賓中的首位嘉賓身分驚喜登場，首次挑戰舞台劇的他，坦言壓力不小，「排戲前其實有點緊張，但排完之後反而興奮大於緊張，覺得好享受、好好玩」。

施柏宇首度挑戰舞台劇《我不是影后》。（施柏宇工作室提供）施柏宇首度挑戰舞台劇《我不是影后》。（施柏宇工作室提供）

施柏宇首度挑戰舞台劇《我不是影后》壓力爆棚。（施柏宇工作室提供）施柏宇首度挑戰舞台劇《我不是影后》壓力爆棚。（施柏宇工作室提供）

施柏宇劇中飾演陳妙音男友「逼必」，負責把喝醉鬧分手、誤闖王安琪家的女友帶回家。出道10年的他透露，這是第一次收到舞台劇邀約，「雖然只有5分鐘篇幅，但能體驗舞台劇演出，是很新鮮的嘗試」，期待這幾分鐘的演出能帶給觀眾驚喜。

施柏宇為自己的舞台劇處女秀打8分。（施柏宇工作室提供）施柏宇為自己的舞台劇處女秀打8分。（施柏宇工作室提供）

施柏宇（左）與《我不是影后》導演楊景翔合影。（施柏宇工作室提供）施柏宇（左）與《我不是影后》導演楊景翔合影。（施柏宇工作室提供）

正式演出後獲得滿場掌聲與熱烈迴響，施柏宇替自己的舞台劇處女秀表現打8分，「永遠都有進步空間，希望之後有機會挑戰更多舞台劇」。談到最大挑戰，他認為舞台劇與影劇表演差異很大，尤其情緒與能量的投射方式不同，也因此特地向不少前輩請教。即興互動的演出形式更讓他直呼過癮，「本來覺得5分鐘滿剛好的，結果演完才發現真的不夠，會想演更多」。

陳妙音（左起）、施柏宇、王安琪、高英軒演出《我不是影后》。（施柏宇工作室提供）陳妙音（左起）、施柏宇、王安琪、高英軒演出《我不是影后》。（施柏宇工作室提供）

施柏宇在《我不是影后》即興演出成亮點，笑喊愛上舞台劇。（施柏宇工作室提供）施柏宇在《我不是影后》即興演出成亮點，笑喊愛上舞台劇。（施柏宇工作室提供）

首次與導演楊景翔合作，施柏宇表示：「謝謝導演的邀約，有點愛上舞台劇，希望之後有機會可以來學習。」演出結束後，他也與主演群及影迷近距離互動合影，不少粉絲直呼看不過癮，敲碗他未來參演更多舞台劇。

施柏宇認為情緒與能量的「投射」，是舞台劇最具挑戰性的部分。（施柏宇工作室提供）施柏宇認為情緒與能量的「投射」，是舞台劇最具挑戰性的部分。（施柏宇工作室提供）

施柏宇分享，自己很喜歡《影后》裡的經紀人「壁虎」一角，認為角色有觀眾沒看過的一面，「而且經紀人其實很難演繹」，若未來有機會參與《影后》第二季，也想挑戰類似角色。即將邁入30歲的他坦言，目前最大目標仍是先把戲演好，再一步步完成自己的人生清單。

施柏宇在《我不是影后》即興演出成亮點。（施柏宇工作室提供）施柏宇在《我不是影后》即興演出成亮點。（施柏宇工作室提供）

近年作品滿檔的施柏宇，今年將推出電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與影集《微醺大飯店1980s》。《立入禁止》劇情反轉讓他印象深刻，他賣關子表示：「這部分大家可以期待一下。」《微醺大飯店1980s》則是他首次挑戰時代劇與台語演出，希望帶給觀眾不同以往的新面貌。

施柏宇認為情緒與能量的「投射」，是舞台劇最具挑戰性的部分。（施柏宇工作室提供）施柏宇認為情緒與能量的「投射」，是舞台劇最具挑戰性的部分。（施柏宇工作室提供）

《我不是影后》由影集版編劇黃小貓與導演楊景翔攜手打造，將影集裡那些沒說完的人生情緒與角色故事延伸至劇場舞台，以最貼近觀眾的距離，呈現一場荒謬又溫暖的年夜飯故事。全劇採一鏡到底nonstop演出形式，沒有鏡頭剪接、沒有重來機會，演員必須完整承接角色情緒與現場反應，而22場演出、22位特邀嘉賓的設定，也讓每一場都成為無法複製的限定版本。不同領域來賓加入後碰撞出的即興火花，也成為《我不是影后》最受期待的亮點之一。

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