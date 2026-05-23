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娛樂 電視

八點檔女神大解放！揪正妹閨蜜挺巨肚拍超辣寫真 「雙孕照」美炸

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神李又汝2022年與大8歲圈外男友「修哥」結婚，今年1月公布懷孕喜訊，近日在臉書大曬與正妹女星張晏塵一起拍攝的「同款閨密孕婦寫真」。兩人穿黑色內衣褲、外搭白襯衫，挺著巨肚性感大解放，李又汝忍不住驚呼：「閨密能一起懷孕的機率有多少？」這難得的「孕氣」，兩人居然整整只差一個月，引來大批網友瘋狂點讚。

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

李又汝在臉書感性發文，透露這段神奇的「兩口子變四口子」旅程：「就這麼剛好，孕期整整相差一個月」、「你懷孕滿八個月當天，恭喜我滿七個月」，兩個好姐妹同時變成新手媽媽，一路上成了彼此最強大的神隊友。李又汝透露，懷孕期間賀爾蒙作祟，全靠她們兩位新手媽媽，一路陪伴彼此，互相接住彼此孕期莫名的情緒。

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

兩人在這段懷孕的日子裡一起去孕婦按摩、一起禱告、一起游泳、一起分享資源、一起拍孕婦寫真，甚至還一起看見神的預備、一起被神的愛感動到哭。李又汝更在520告白日當天向閨密張晏塵告白：「感謝主，讓妳能陪著我一起懷孕，陪我經歷一切未知、陪我勇敢跨出每一步，我們真的好幸福哦～對吧。」字裡行間滿是初為人母的喜悅與幸福感。

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）李又汝、張晏塵合體拍孕婦寫真。（翻攝自臉書）

除了和閨密一起懷孕很神奇，李又汝這一胎的性別大卡司更經歷了如同八點檔劇本般的「驚天大翻盤」。據悉，李又汝先前在舉辦寶寶性別趴時，現場高調揭曉懷的是男寶寶。沒想到，後來她去醫院做更精密的羊膜穿刺檢查時，報告一出來竟然直接大逆轉，男娃當場變成了「女寶寶」。原來，之前是醫生不小心看錯角度，才引發這場美麗的誤會。不過這個大翻盤反而讓李又汝和老公修哥當場驚喜尖叫，因為夫妻倆從一開始在心裡深處，就極度渴望能生一個貼心的女兒，沒想到羊膜穿刺直接顯靈送來「大紅包」，讓兩人直呼真的太幸運。

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