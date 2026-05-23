白白痛揭「4年無性婚姻」內幕 離婚主因曝光：不想這樣活了

〔娛樂頻道／綜合報導〕「白白」白馨儒曾與男星逸祥有過一段情，她在2020年嫁給警察男友，卻在去年宣布離婚，近日再次發聲，吐露結束4年無性婚姻的內幕，坦言：「我曾經以為，離婚是失敗。後來才明白，真正的失敗，是明明很痛苦，卻還說服自己『這樣也沒關係』。」

白白在臉書表示：「結束4年無性婚姻，不再內耗。」透露這段婚姻長期缺乏親密關係，「4年，一段婚姻裡，沒有親密、沒有擁抱、沒有被渴望的感覺。」最可怕的不是沒有性生活，而是開始不斷懷疑自己，「長期沒有親密關係，真的會讓人失去自信，你會開始否定自己，開始內耗，開始懷疑人生，而我，終於不想再這樣活了」。

請繼續往下閱讀...

白白揭露4年無性婚姻內幕。（翻攝臉書）

她曾反覆自問：「是不是我不夠漂亮？是不是我變醜了？是不是我不值得被愛？是不是婚後的我，早就失去了吸引力？」與老公每天睡在同一張床上，卻像室友般疏離，「只有偶爾牽手，沒有親吻、沒有眼神交流，連一句關心、一點情緒價值都沒有。」

白白感嘆，外人眼中的他們仍是夫妻，但只有自己知道，「婚姻早就只剩下形式。」她指出，很多人誤以為無性婚姻只是「沒有做愛」，但真正身處其中的人，承受的其實是長期被忽略、被冷落、被否定的痛苦。

「明明有伴侶，卻像單身；有需求只能自己消化，有情緒只能自己承受，有委屈也不知道該向誰說。」她更直言，最諷刺的是，「明明是跟愛的人結婚，最後卻活成最孤單的人。」

白白表示，自己不是沒努力過，「我溝通過、體諒過、等待過。」她試著理解對方的壓力與疲憊，甚至不敢抱怨太多，害怕被認為「需求太多」，也無奈表示：「婚姻不該只有忍耐。」

白白提到，當一段關係裡，長期感受不到愛、尊重與被需要，「心真的會慢慢枯萎。」而最讓她心碎的是，連孩子都是靠試管才生下來，「身體承受無數次打針、吃藥、等待、失望與希望，心理也承受一次次壓力與崩潰，但即使如此，仍然沒有換來珍惜。」直到那一刻才終於明白：「有些人不是不會愛，只是他給的愛，永遠不足以支撐你的委屈。」

白白稱離婚雖然痛，但比起繼續在沒有愛的婚姻裡消耗自己，她更想找回那個曾經會笑、會期待愛情的自己，「現在的我，終於不再內耗。我開始學著，把愛還給自己。也許未來不一定完美，但至少，我不用再一邊流淚，一邊懷疑自己值不值得被愛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法