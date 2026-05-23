被問同志議題…蔡康永昔爆馬英九暖回1句話 陳水扁時隔多年「終於正面表態」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡康永過去在節目上與李明依、狄鶯談及同志議題時，曾提到馬英九當年參選台北市長期間，被同志團體問到「若孩子是同志怎麼辦」時，回答「不管他愛的是什麼性別的人，我都一樣愛他」，而當時陳水扁則未正面作答。事隔多年，陳水扁昨（22日）親自發聲回應，強調若孩子是同志，「也會尊重並接受」。

蔡康永（中）昔提及馬英九（左）同志議題回應，陳水扁（右）時隔多年也親自表態。（本報組合資料照）

蔡康永過去在節目中對著李明依與狄鶯提到，當年主持廣播節目時，同志團體曾向陳水扁、馬英九發送問卷，其中一道題目是「如果你的小孩也是同志，你會怎麼辦？」蔡康永表示，陳水扁當時並未回答這題，而馬英九則回應：「不管他愛的是什麼性別人，我都一樣愛他。」相關片段近日再度被翻出，引發討論。

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陳水扁昨晚透過社群發文表示，「阿扁看到這則影片，時隔多年阿伯來回應」，並細數自己過往推動同志議題的經歷，包括曾是第1位把官邸開放給同志團體辦活動的市長，也是第1位在總統府接見同志團體律師的總統，任內總統府也曾發表《人權基本法》草案，承認同志相關議題。

陳水扁最後也正面回應當年未答的問題，直言「如果阿扁的孩子是同志的話，也會尊重並接受。」貼文曝光後，再度掀起外界對台灣政治人物過往同志態度與歷史脈絡的討論。

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