23年後聽仍震撼！86位巨星合唱《手牽手》 全台邊哭邊抗SARS

〔記者邱奕欽／台北報導〕2003年SARS疫情重創台灣，台北市立和平醫院封院畫面成為許多人揮之不去的集體記憶。當年由陳鎮川、王力宏與陶喆共同創作公益歌曲《手牽手》，集結86位華語巨星獻聲，23年後再聽依舊震撼，也讓大批網友瞬間鼻酸。

《手牽手》集結王力宏（左上順時針起）、蕭亞軒、蔡依林、庾澄慶、周華健、江蕙、陶晶瑩以及張惠妹等86位天王天后獻聲，成為SARS時期最具代表性的抗疫歌曲。（組合照，翻攝自YouTube）

2003年SARS疫情爆發後，台灣社會陷入恐慌，民眾外出必須戴口罩、量體溫，醫療體系也承受巨大壓力。在低迷氛圍下，陳鎮川、王力宏與陶喆發起創作《手牽手》，以「手牽手，一起走過這風雨」傳遞希望，歌曲自5月7日發想、5月15日完成製作到5月21日發行，速度相當驚人。

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參與錄製的歌手陣容更被視為華語樂壇經典同框，包括蔡琴、江蕙、張惠妹、蔡依林、蕭亞軒、孫燕姿、周華健、庾澄慶、張信哲、王力宏等86位天王天后，一人一句接唱，其中第一句歌詞便由蔡琴開口，溫暖嗓音至今仍讓許多人印象深刻。

《手牽手》後來也成為台灣抗疫的重要象徵，2021年COVID-19疫情升溫、台灣進入三級警戒時，陳鎮川再度邀請林俊傑重新編曲，並集結田馥甄、吳青峰、韋禮安、孫盛希、蘇慧倫等歌手以遠端方式重唱，再次陪伴台灣度過疫情低潮。

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