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娛樂 電視

《宇宙啦啦隊》鹽鹽被淘汰不哭 曝Super Junior銀赫私下真面目

〔記者李紹綾／台北報導〕「紅運少女啦啦隊」成員鹽鹽昨（22日）出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會，她日前勇闖選秀節目《宇宙啦啦隊》，雖然沒能順利殺進總決賽，但她開朗現身大聊韓國練習內幕，還加碼爆料韓團大前輩Super Junior成員銀赫在後台的私下真面目。

「鹽鹽」顏苡瑄。（翻攝自Instagram）「鹽鹽」顏苡瑄。（翻攝自Instagram）

鹽鹽在《宇宙啦啦隊》雖然已經是「較為年長」的姐姐，但碰上國際級的主持人銀赫，還是瞬間被圈粉。談到這位明星主持人在後台的模樣，鹽鹽感動表示，銀赫私底下真的超級沒有架子，「很像我們的爸爸，有時候在後台遇到我們，就會給我加油、不用擔心和緊張，這部分很暖心」。當被追問哪一位評審最令人頭皮發麻？鹽鹽立刻點名「最速配」的牛奶老師，直呼：「他的眼神超厲害，只要有一點點不對，就會被他抓出來。」

「鹽鹽」顏苡瑄。（翻攝自Instagram）「鹽鹽」顏苡瑄。（翻攝自Instagram）

聊到日前不幸被淘汰的遺憾，鹽鹽展現超高EQ，笑稱自己其實早就看開了，完全沒有太難過。她坦言：「主要是那時候在韓國練習時，我就感受到自己與其他人的舞蹈差距，就有感受到自己舞蹈上跟其他人的差距。」雖然無緣爭冠，但看著身邊其他年紀小的隊友們即將面臨壓力爆棚的Live播出總決賽，鹽鹽說：「很多女孩都說很緊張，會有一些人說要畢業，有幾位小朋友容易感冒，所以要一邊養傷和練習，所以一直鼓勵她們不用擔心，會做得更好。」

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