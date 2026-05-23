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娛樂 電影

坎城影展》台灣之夜國際重磅影人驚喜現身 是枝裕和、安藤櫻都來了

〔記者許世穎／台北報導〕文化內容策進院（文策院）於2026年坎城期間舉辦「台灣之夜」，廣邀全球影視產業人士齊聚。國際名導是枝裕和、日本影后安藤櫻、演員齋藤工等國際重量級影人，以及柏林歐洲電影市場展、釜山影展等各大國際影視展節產業單位，均一同到場與會，增添星光。

國際名導是枝裕和（左）與日本影后安藤櫻（右）大啖珍奶。（文策院提供）國際名導是枝裕和（左）與日本影后安藤櫻（右）大啖珍奶。（文策院提供）

文策院董事長王時思今年親自帶隊抵達坎城，於台灣之夜特別提到：「從開發、製作、發行，到最終精準地走進全球觀眾的視野，台灣不只要參與國際合製，更要成為故事的『共同發起人』。像今晚特別邀請是枝裕和、安藤櫻等國際影人共聚台灣之夜，就是希望讓世界看見台灣優秀的創作能量，讓好成績不再只是偶發的驚喜，而是一個可循環的合作模式。」

王時思同時向國際夥伴喊話：「台灣是可信賴的合作者，我們帶著清晰的策略與長期的承諾，期待與大家一起把好故事帶向更大的世界！」王時思除親自接待交流，並力邀國際影人為台灣優秀作品加持。現場特地備上台灣珍珠奶茶款待，國際影人紛紛手持珍奶、開心入鏡，用最道地的台灣文化風味為璀璨坎城星光畫下溫暖註腳。

國際名導是枝裕和（左）與日本影后安藤櫻（右）於台灣之夜合照。（文策院提供）國際名導是枝裕和（左）與日本影后安藤櫻（右）於台灣之夜合照。（文策院提供）

今年《魯冰花》以數位修復版本重返坎城，作為本屆最受矚目的焦點之一，睽違37年再度與國際觀眾相遇；沉浸式作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城沉浸式競賽單元，映後吸引多位國際策展人主動洽詢後續合作。

還有台灣原創漫畫《黎明前的回聲》入選市場展「Shoot The Book!」單元；近年持續於國際開發平台獲得注目的《懸日掛月》也入選市場展「HAF Goes to Cannes」單元，提案現場即引發多組國際買家積極詢問影視改編細節；台灣館亦持續吸引歐洲合製夥伴駐足，類型片尤獲高度關注。

安藤櫻（左起）、文策院董事長王時思、國際名導是枝裕和、金馬攝影大師李屏賓、國影中心董事長褚明仁於台灣之夜合影。（文策院提供）安藤櫻（左起）、文策院董事長王時思、國際名導是枝裕和、金馬攝影大師李屏賓、國影中心董事長褚明仁於台灣之夜合影。（文策院提供）

本屆坎城影展，台灣內容從影展、市場展到產業交流全面布局，形成跨媒介、多節點的完整能見度。文策院透過入圍推介、產業媒合與市場展台灣館的運營，串聯影展現場與市場端的互動節奏，持續強化台灣內容在國際產業鏈中的位置，也讓外界看見台灣不只是內容輸出者，更是具備開發能力與合作的長期夥伴。

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