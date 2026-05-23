傻眼！庾澄慶《歌手2026》墊底淘汰 爆出被換歌爭議黑幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌唱節目《歌手2026》昨晚首播，全賽程採直播形式進行，未料首集就爆出爭議。金曲歌王「哈林」庾澄慶演唱經典歌曲《讓我一次愛個夠》爆冷墊底，成為本季首位遭淘汰歌手。對此，哈林反應平靜，微笑表示：「沒事沒事，沒什麼好說的，就這樣了，一日遊嘛，人生就是這個樣子。」

「哈林」庾澄慶爆冷被淘汰。（翻攝臉書）

最終名次昨晚揭曉，選唱《橄欖樹》的齊豫奪下冠軍，尤長靖第2名、胡彥斌第3名、竇靖童第4名、Albert Stanaj第5名、周興哲第6名，張碧晨則拿下第7名。

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至於第8名是金曲歌后魏如萱，最後一名的哈林則遭淘汰，他受訪時仍強顏歡笑安慰旁人，齊豫傻眼直呼：「我有點崩潰，不可以離開我們啊。」就連那英也幫忙緩頰表示：「我們這幾代人聽他的歌，他的歌永遠會成為經典，哈林哥老頑童。」對於結果似乎都難以接受。

令人注意的是，節目中場期間，哈林與魏如萱在後台聊到原本準備的參賽歌曲遭節目組臨時更換，由於直播未切掉後台收音，兩人談話內容意外全程播出，立刻掀起觀眾討論，這段「被臨時換歌」的對話，也迅速在網路延燒，引發熱議。

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