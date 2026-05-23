自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

傻眼！庾澄慶《歌手2026》墊底淘汰 爆出被換歌爭議黑幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌唱節目《歌手2026》昨晚首播，全賽程採直播形式進行，未料首集就爆出爭議。金曲歌王「哈林」庾澄慶演唱經典歌曲《讓我一次愛個夠》爆冷墊底，成為本季首位遭淘汰歌手。對此，哈林反應平靜，微笑表示：「沒事沒事，沒什麼好說的，就這樣了，一日遊嘛，人生就是這個樣子。」

「哈林」庾澄慶爆冷被淘汰。（翻攝臉書）「哈林」庾澄慶爆冷被淘汰。（翻攝臉書）

最終名次昨晚揭曉，選唱《橄欖樹》的齊豫奪下冠軍，尤長靖第2名、胡彥斌第3名、竇靖童第4名、Albert Stanaj第5名、周興哲第6名，張碧晨則拿下第7名。

至於第8名是金曲歌后魏如萱，最後一名的哈林則遭淘汰，他受訪時仍強顏歡笑安慰旁人，齊豫傻眼直呼：「我有點崩潰，不可以離開我們啊。」就連那英也幫忙緩頰表示：「我們這幾代人聽他的歌，他的歌永遠會成為經典，哈林哥老頑童。」對於結果似乎都難以接受。

令人注意的是，節目中場期間，哈林與魏如萱在後台聊到原本準備的參賽歌曲遭節目組臨時更換，由於直播未切掉後台收音，兩人談話內容意外全程播出，立刻掀起觀眾討論，這段「被臨時換歌」的對話，也迅速在網路延燒，引發熱議。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中