自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS高雄開唱！黃牛炒到失控「VIP第一排喊破11萬」 粉絲全看傻爆氣

〔記者邱奕欽／台北報導〕BTS高雄世運演唱會票價今（22）日正式公開，最貴VIP套票要價9380元，沒想到門票都還沒正式開賣，黃牛市場竟已先全面暴走！有網友曝光最新代刷行情，核心區第一排竟被喊破11萬元，連一般看台票也被炒到破萬元，超狂價格瞬間震撼粉絲圈，讓許多人看傻後爆氣「是會在我臉上跳舞嗎？」

「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）

有網友今日在Threads公開BTS高雄演唱會黃牛價目表，其中最誇張的是核心內圈VIP第一排，直接飆破11萬元，前三排喊價8萬7000元、前五排5萬6000元、前十排則要3萬4000元，就連「隨機位置」也要2萬7000元；至於地面區隨機票價則炒到2萬元，而原價7980元的看台區，也被喊到1萬7000元，其餘看台票幾乎全面加價5000元以上。

誇張價格曝光後，立刻引發BTS大批粉絲「ARMY」不滿，許多人紛紛看傻眼痛斥，「11萬是金泰亨抱著我唱歌嗎？」、「演唱會結束可以一起去慶功宴嗎」、「這價格我以為能直接上台合唱」、「黃牛太誇張！比官方還早開賣真的離譜」，由於目前門票甚至尚未正式開售，卻已經提前出現大量代刷與喊價資訊，也再度掀起外界對黃牛問題的討論。

BTS此次將於11月19日、21日、22日在高雄國家體育場開唱，票價共分9種，最貴VIP套票9380元，其餘票價依序為7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，另有身障票3490元與2990元。演唱會採全實名制，6月2日開放Weverse會員優先購，6月3日Live Nation Taiwan會員預售，6月4日全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中