BTS高雄開唱！黃牛炒到失控「VIP第一排喊破11萬」 粉絲全看傻爆氣

〔記者邱奕欽／台北報導〕BTS高雄世運演唱會票價今（22）日正式公開，最貴VIP套票要價9380元，沒想到門票都還沒正式開賣，黃牛市場竟已先全面暴走！有網友曝光最新代刷行情，核心區第一排竟被喊破11萬元，連一般看台票也被炒到破萬元，超狂價格瞬間震撼粉絲圈，讓許多人看傻後爆氣「是會在我臉上跳舞嗎？」

「BTS」防彈少年團11月將在高雄開唱。（翻攝自IG）

有網友今日在Threads公開BTS高雄演唱會黃牛價目表，其中最誇張的是核心內圈VIP第一排，直接飆破11萬元，前三排喊價8萬7000元、前五排5萬6000元、前十排則要3萬4000元，就連「隨機位置」也要2萬7000元；至於地面區隨機票價則炒到2萬元，而原價7980元的看台區，也被喊到1萬7000元，其餘看台票幾乎全面加價5000元以上。

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誇張價格曝光後，立刻引發BTS大批粉絲「ARMY」不滿，許多人紛紛看傻眼痛斥，「11萬是金泰亨抱著我唱歌嗎？」、「演唱會結束可以一起去慶功宴嗎」、「這價格我以為能直接上台合唱」、「黃牛太誇張！比官方還早開賣真的離譜」，由於目前門票甚至尚未正式開售，卻已經提前出現大量代刷與喊價資訊，也再度掀起外界對黃牛問題的討論。

BTS此次將於11月19日、21日、22日在高雄國家體育場開唱，票價共分9種，最貴VIP套票9380元，其餘票價依序為7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，另有身障票3490元與2990元。演唱會採全實名制，6月2日開放Weverse會員優先購，6月3日Live Nation Taiwan會員預售，6月4日全面開賣。

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