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娛樂 最新消息

馬英九遭妻姊「奪話語權」？網酸：一個英九，各自表述

前總統馬英九親上火線槓周美青與馬以南。（資料照，記者陳志曲攝）前總統馬英九親上火線槓周美青與馬以南。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統馬英九和親姊、老婆互槓，許多人聯想到去年他曾率團到福建參加第17屆海峽論壇，致詞時表達「九二共識、反對台獨」立場。如今馬英九發言權究竟該聽馬英九？還是聽馬以南？這種各自發表聲明的狀態，被網友形容為「一個英九，各自表述」。作家李屏瑤更發文笑問：「馬英九是不是開始意識到主權的可貴了？」

前總統馬英九強調自己並未失智。（資料照，記者陳志曲攝）前總統馬英九強調自己並未失智。（資料照，記者陳志曲攝）

前總統馬英九（左）及夫人周美青，之後將對外發言權交給馬英九胞姊馬以南。（資料照，記者廖振輝攝）前總統馬英九（左）及夫人周美青，之後將對外發言權交給馬英九胞姊馬以南。（資料照，記者廖振輝攝）

馬英九妻子周美青、親姊馬以南昨（21）曝光聲明，希望馬英九真正退休，基金會事務由董事會處理，馬家事務則授權由馬以南代表發言。馬英九今（22）親上火線，強調自己沒有失智，更指周美青與馬以南的聲明未經他同意，讓他「深感錯愕與遺憾」。

馬英九姊姊馬以南之後將代表馬家對外發言。（資料照，記者黃耀徵攝）馬英九姊姊馬以南之後將代表馬家對外發言。（資料照，記者黃耀徵攝）

網紅徐小花也在社群平台發文酸諷「馬英九二共識，一個英九，各自表述，英九主權未定論」，更指「英九主權不由英九決定，要由馬家人決定」這是一種「九獨」。網友也留言：網紅徐小花則在臉書調侃，「馬英九二共識，一個英九，各自表述，英九主權未定論，『英九主權不由英九決定，要由馬家人決定，馬英九這是九獨』」。其他網友們也紛紛留言「英九的命運要由老婆、大姊共同決定。如何？當時台灣人的心聲感覺到了嗎？」、「終於知道台灣人的苦處了吧」。

馬英九發手寫聲明。（馬英九辦公室提供）馬英九發手寫聲明。（馬英九辦公室提供）

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