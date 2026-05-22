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娛樂 日韓

綾瀨遙曾為戲暴瘦7公斤！導演突提1要求「她狂吃4天胖回原樣」

〔記者邱奕欽／台北報導〕41歲日本女星綾瀨遙驚曝曾為戲採取極端減肥！她近日登上綜藝節目坦言，當年拍攝經典日劇《在世界中心呼喊愛》時，為了演出白血病患者，4個月完全不碰碳水化合物，硬是在短時間內暴瘦7公斤。沒想到，好不容易瘦下來後，導演卻突然要求「胖回原本體重」，讓她只能開啟1天狂吃6餐模式，竟在短短4天內把7公斤全部吃回來。

綾瀨遙透露曾靠「斷碳水化合物」暴瘦7公斤，之後又因導演要求在4天內迅速增胖。（翻攝自X）綾瀨遙透露曾靠「斷碳水化合物」暴瘦7公斤，之後又因導演要求在4天內迅速增胖。（翻攝自X）

綾瀨遙日前錄製日本電視台綜藝《千鳥KAMATACHI黃金時段》，首度公開出道20多年來最崩潰的拍戲經歷，她回憶2004年主演《在世界中心呼喊愛》時，為了詮釋病重角色「廣瀨亞紀」，不僅狠心剃光頭，還進行長達4個月的「斷碳水」地獄式飲食控制，最後成功減掉7公斤；不料，拍完後劇組又臨時決定補拍健康時期的回憶戲，導演一句「要恢復原本樣子」，讓她瞬間陷入增肥地獄。

面對突如其來的要求，綾瀨遙只能瘋狂進食，她透露自己當時1天吃6餐，幾乎什麼都塞進肚子裡，甚至1天就胖回4公斤，最終只花4天便把7公斤全部吃回來，驚人的體重控制能力讓現場來賓全看傻。除了減肥與增肥，綾瀨遙拍攝2013年NHK大河劇《八重之櫻》時，也曾為了練出結實手臂，每天狂做200下伏地挺身，甚至把電烤盤搬進休息室連烤2週肉補充蛋白質。

事實上，綾瀨遙早期就以拚命三郎性格聞名，她過去參加綜藝《B.C. Beauty Coliseum》時，曾被要求1個月瘦7公斤，甚至被告知「失敗就引退」，讓她一度壓力大到偷吃零食崩潰。如今從新人熬成日本國民女神，綾瀨遙也用超極端的敬業態度，證明自己多年來始終站穩一線地位並非偶然。

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