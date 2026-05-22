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娛樂 最新消息

入行40年！沈春華揭新身分「重新出道」近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕沈春華近年來正式宣布轉戰新媒體頻獲佳績與各界好評，她與「療癒系小編」Ambie於5／20聯手推出全新 Podcast 節目《發生沈麼事？》；沈春華深耕媒體圈40年，近期再次榮獲由《讀者文摘》舉辦的「最受信賴廣播節目主持人獎」，成為她做新節目的強心針，最新一集訪問YouTuber那那大師展開一場跨越年齡與風格的超狂對話。

沈春華（中）與「療癒系小編」Ambie（左）聯手再度推出全新 Podcast 節目。（《發生沈麼事？》提供）沈春華（中）與「療癒系小編」Ambie（左）聯手再度推出全新 Podcast 節目。（《發生沈麼事？》提供）

沈春華感性表示，拿到廣播節目主持人這項代表品牌信賴度的獎項，她在多年前就曾獲得，如今在媒體載體劇烈變動的時代，依然能獲得大眾的肯定，這份信賴感成為她開啟全新節目《發生沈麼事？》最強大的後盾。雖然身為資深「傳播人」，但面對Podcast與YouTube等新興平台，她坦言仍有「重新出道」的新鮮感與忐忑。

那那大師（中）大方分享自己對音樂的熱情與堅持。（《發生沈麼事？》提供）那那大師（中）大方分享自己對音樂的熱情與堅持。（《發生沈麼事？》提供）

近期播出的這一集，特別邀請到以音樂深度訪談與魔性高音走紅的YTR「那那大師」，端莊一姐在那那大師的帶領下，竟然也展現出極具節奏感的一面。節目中，那那大師不僅大方分享自己對音樂的熱情與堅持，更現場即興大秀歌喉，從抒情經典到動感舞曲信手拈來，接連演唱了經典民歌鄭怡的《月琴》、激勵人心的Christina Aguilera《Beautiful》、李宗盛《愛的代價》、莫文蔚《忽然之間》。現場歡笑聲不斷，兩人不僅在音樂上產生共鳴，更深入探討了如何在多變的自媒體時代保有純真與好奇心。

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