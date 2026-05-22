自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕不甩網路風波 轉頭爽曬「打敗奧運金牌」超狂畫面

台北101董事長賈永婕（左2）和奧運金牌得主李洋（中）一起打匹克球。（翻攝自臉書）台北101董事長賈永婕（左2）和奧運金牌得主李洋（中）一起打匹克球。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日話題不斷的熱門人物，台北101董事長賈永婕，因在網路節目中說出大實話，指「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要這裡啊」，掀起輿論熱烈討論。今（22）日賈永婕不甩網路紛爭，曬出自己「人生高光時刻」，更自豪自己打球贏奧運金牌、運動部部長李洋。

賈永婕（右）匹克球打贏運動部部長李洋（後左2）非常得意。（翻攝自臉書）賈永婕（右）匹克球打贏運動部部長李洋（後左2）非常得意。（翻攝自臉書）

身穿淺色T恤搭配粉色短裙的賈永婕，帶著開朗笑容站在老公老公王兆杰身邊，與李洋等人手持匹克球拍合照，還開心說「我和老公打贏奧運金牌啦」。賈永婕說，匹克球也是球拍類運動，她趁著李洋還是新手時才有機會打敗她，得意的哈哈哈大笑。

賈永婕笑稱，趁李洋還不太會匹克球，趕快打贏他。（資料照，記者林欣穎攝）賈永婕笑稱，趁李洋還不太會匹克球，趕快打贏他。（資料照，記者林欣穎攝）

得過兩屆奧運金牌的運動部部長李洋在照片中露出靦腆的微笑，雖然李洋和賈永婕都是工作繁忙的人，仍不忘相約出來打球，「鬆」一下。匹克球是賈永婕最愛的運動，她也趁勢宣傳「5月24日台灣匹克球聯盟決戰101，歡迎大家來參與」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中