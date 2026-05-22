賈永婕不甩網路風波 轉頭爽曬「打敗奧運金牌」超狂畫面

台北101董事長賈永婕（左2）和奧運金牌得主李洋（中）一起打匹克球。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日話題不斷的熱門人物，台北101董事長賈永婕，因在網路節目中說出大實話，指「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要這裡啊」，掀起輿論熱烈討論。今（22）日賈永婕不甩網路紛爭，曬出自己「人生高光時刻」，更自豪自己打球贏奧運金牌、運動部部長李洋。

賈永婕（右）匹克球打贏運動部部長李洋（後左2）非常得意。（翻攝自臉書）

身穿淺色T恤搭配粉色短裙的賈永婕，帶著開朗笑容站在老公老公王兆杰身邊，與李洋等人手持匹克球拍合照，還開心說「我和老公打贏奧運金牌啦」。賈永婕說，匹克球也是球拍類運動，她趁著李洋還是新手時才有機會打敗她，得意的哈哈哈大笑。

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賈永婕笑稱，趁李洋還不太會匹克球，趕快打贏他。（資料照，記者林欣穎攝）

得過兩屆奧運金牌的運動部部長李洋在照片中露出靦腆的微笑，雖然李洋和賈永婕都是工作繁忙的人，仍不忘相約出來打球，「鬆」一下。匹克球是賈永婕最愛的運動，她也趁勢宣傳「5月24日台灣匹克球聯盟決戰101，歡迎大家來參與」。

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