白冰冰開口求拍「裸體照」！全場驚呆陽帆嚇到轉身離場

陽帆（左起）、王建傑、秀蘭瑪雅與白冰冰錄製《超級冰冰Show》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週邀來秀蘭瑪雅、王建傑擔任來賓，兩人開場深情合唱，秀蘭瑪雅提到20年前見過一次，只跟王建傑打過招呼，完全沒合作過，20年後兩人首次在螢光幕上首次合作。

白冰冰納悶訪問王建傑：「20年前見到你，發行專輯首首大賣，別人努力半天想在歌壇立足，你好不容易擠進演藝圈為何離開？」王建傑解釋到：「我從來沒有離開，我留下很多聲音跟影像作品，我希望眼睛看到的美麗的世界也留下來」。鍾情於攝影的他，還秀出8／15高雄流行音樂中心個人演唱會的照片，是他自拍的作品，讓陽帆大讚超有個性讓人看了就想去。

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王建傑（左）與秀蘭瑪雅合唱。（民視提供）

沒想到語出驚人的白冰冰問：「如果有一天我拍裸體人像，可以幫我修片該翹的翹、該凸的凸？」，現場瞬間安靜三秒，陽帆甚至驚嚇到要轉身離開，氣得白冰冰追打喊：「沒禮貌」，王建傑回答沒問題，現在AI科技很發達，還保證照片可以處理得很好，讓白冰冰笑得心花開，王建傑節目被問到：「已婚了嗎？」，表示還單身的王建傑，讓白冰冰妙答：「不然我時間很多啦。」，陽帆急得代他回：「他很忙沒有空」，超爆笑訪問讓全場笑彎腰！

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