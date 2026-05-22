召喚「運動娛樂新星」 桃市府招攬運動表演人才

桃園市政府青年事務局推出「TAOYUAN Cheer Star」用以培訓運動娛樂表演人才。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕鑑於運動娛樂產業快速成長，桃園市政府青年事務局推出「TAOYUAN Cheer Star（桃園青年運動娛樂表演人才培育計畫）」，結合專業培訓、成果展演、產業交流及職涯媒合機制，邀請桃氣女孩啦啦隊總監陸筱晴擔任宣傳大使，今舉行宣傳記者會，也歡迎對運動舞台表演充滿熱情青年報名 ，成為下一顆運動娛樂新星。

「TAOYUAN Cheer Star」徵選對象為18歲至35歲青年，凡設籍、就學或就業於桃園市者皆可報名參加，報名採線上報名，自即日起至6月8日中午12時止，預計6月12日公布初審入圍名單，並於 6月27日辦理實體甄選，入選學員將於7、8月間接受完整培訓，並預計於8月底至9月底辦理成果展演。

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桃園市政府青年事務局推出「TAOYUAN Cheer Star」用以培訓運動娛樂表演人才，表現優異者，有機會成為「桃氣女孩」練習生。（記者謝武雄攝）

局長侯佳齡表示，近年運動娛樂與商業演出市場蓬勃發展，業界對於具備舞台表現、鏡頭魅力、形象管理及個人品牌經營能力的表演人才需求大幅提升，但目前仍缺乏完整且具系統性的培育與職涯銜接管道，因此本計畫特別以「舞台即履歷」為核心概念，除規劃20堂專業培訓課程外，更導入成果展演及產業交流機制，協助青年提早累積實戰經驗與個人作品，建構從「培訓、實戰到產業接軌」的完整人才成長路徑。

培訓計畫除邀請陸筱晴擔任宣傳大使外，也邀集多位具實務經驗的業界講師共同授課，課程涵蓋舞蹈、體能、鏡頭表現、社群經營及美姿美儀等多元內容，貫徹「培訓即實戰」理念，精準培育具備專業素養人才，後續更將結合成果展演與產業交流活動，提供學員曝光機會；表現優異者，更有機會成為桃園雲豹飛將專屬啦啦隊「桃氣女孩」的練習生。

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