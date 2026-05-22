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娛樂 日韓

iKON首爾開唱「具俊會驚喜助陣」 7月登北流會台粉

iKON即將帶著全新世界巡演《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》重返台北。（網銀國際影視提供）iKON即將帶著全新世界巡演《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》重返台北。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團iKON將帶著全新世界巡演《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》重返台北，將在7月18日前進台北流行音樂中心熱力開唱，iKON要將把3年累積的思念一次引爆，邀請iKONIC（粉絲名）用最大的聲音呼喊「Welcome Back！」盡情享受iKON的帥氣演出。門票將於5月29日中午12點於KKTIX正式開賣。

iKON首爾場氣氛熱烈。（網銀國際影視提供）iKON首爾場氣氛熱烈。（網銀國際影視提供）

iKON以強烈舞台魅力、鮮明音樂風格與高感染力的現場演出深受全球粉絲喜愛，歷年代表作橫跨熱血、抒情與嘻哈曲風，每一次登台都能展現成員們深厚的現場實力與無可取代的團體風格。《iKON FOUREVER WORLD TOUR》象徵等待之後的重新出發，也承載著成員與粉絲之間的羈絆。

金振煥（左起）、宋允亨、BOBBY、鄭粲右將來台會粉，DK目前正服兵役中，具俊會則傳出即將入伍。（網銀國際影視提供）金振煥（左起）、宋允亨、BOBBY、鄭粲右將來台會粉，DK目前正服兵役中，具俊會則傳出即將入伍。（網銀國際影視提供）

由於成員DK目前服兵役中，日前舉行的首爾場主要由金振煥、宋允亨、BOBBY、鄭粲右進行演出，而即將入伍的具俊會則以特別嘉賓的方式登場。演出圓滿落幕後，iKON內心無比澎湃，表示不會忘記初心，要用更好的音樂和舞台，長久地陪伴粉絲。而台北場作為巡演重要的一站，也會透過滿載的代表歌曲與近距離互動，回應粉絲的長久守候。

iKON率先在首爾開唱。（網銀國際影視提供）iKON率先在首爾開唱。（網銀國際影視提供）

《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）

《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》全場粉絲凡購票入場即可獲得限定小卡隨機款1張，特區全區粉絲則能擁有Sound Check、MEET & GREET、限定小卡隨機款2張，另外還有抽選4對1專屬個人合照等福利的機會，其他票區同樣規劃豐富福利，依照各區票價不同，將再抽出粉絲參與Sound Check、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、4對15團體合照等，感受來自iKON的專屬心意。

《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》座位圖。（網銀國際影視提供）《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》座位圖。（網銀國際影視提供）

《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》粉絲福利。（網銀國際影視提供）《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》粉絲福利。（網銀國際影視提供）

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