開心鬼翻車？80歲黃百鳴「內線交易罪」成立 晚年恐鋃鐺入獄

香港影視大亨黃百鳴涉天馬電影有限公司內線交易案，今被宣判罪名成立。（翻攝自IG、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得40年前香港紅極一時的《開心鬼》系列電影嗎？當年的袁潔瑩、羅美薇（後來給歌神張學友）、李麗珍、柏安妮等人，都曾出演過黃百鳴旗下東方電影公司的作品。沒想到，這位曾活躍於80、90年代的香港電影製作人，卻在年近8旬之際，捲入他和兒子黃子桓創立的天馬電影有限公司內線交易案，今（22日）稍早已宣判罪名成立。

現年80歲的藝人黃百鳴（原名黃栢鳴），身兼天馬影視主席和控股股東，於去年遭指控在「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹即黃潔珍掃貨，已構成內線交易，案件今（22日）於香港東區裁判法院宣布裁決結果，黃百鳴涉內線交易罪名成立。

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控方在庭上展示從其胞妹手機中擷取的關鍵WhatsApp通訊紀錄。對話紀錄顯示，黃百鳴在案發期間曾分4次轉帳共250萬港元予胞妹黃潔珍，並發出極為具體的買股指示，如：今天一八幾買D啦、收市前買、0.2下可入些貨、明天低過0.2，盡買…等訊息，而黃潔珍隨後被證實動用至少156萬港幣在低價位時狂掃天馬影視股份。

雖然黃百鳴出庭時一度辯稱，這就像小時候胞妹哭泣時，他身為兄長會故意調侃叫她「盡情哭、大聲哭」一樣，他傳訊息叫胞妹「盡買」，其實本意是叫她「不要買」。

黃百鳴辯詞遭法官駁回，直斥「既荒謬，又牽強，且完全不合常理」，因黃百鳴當時是多間上市公司的控股股東及主席，不可能不懂內線交易的罪責，更何況他還精準指明要在「收市前買」，辯詞完全無法令人信服，最終裁定有罪，案件已押後至 2026年6月9日正式判刑。。

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