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娛樂 最新消息

第37屆飢餓三十開跑 藝人林柏宏帶回受災傷痛故事

台灣世界展望會代言人林柏宏（右4）邀請民眾響應「飢餓三十」，支持孩子度過嚴峻挑戰。（展望會提供）台灣世界展望會代言人林柏宏（右4）邀請民眾響應「飢餓三十」，支持孩子度過嚴峻挑戰。（展望會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣世界展望會今（22日）啟動第37屆「飢餓三十」，並邀請公益大使、藝人林柏宏代言，他也透露日前到花蓮馬太鞍溪訪問堰塞湖災難的受害家庭，帶回傷痛故事，聽到小朋友訴說、心感不捨，也體會災後重建、培力與社區防災的重要，呼籲各界支持孩子與受災戶復原。

馬太鞍堰塞湖潰堤造成嚴重災情，其中阿陶莫部落位在溪水分岔處，林柏宏前往當地，聽著災民小賢媽媽闡述驚險瞬間，一聽到外頭大喊：「水來了！快跑」，一家人連忙跳上車，被洪水緊追在後，回望整個家都被滅頂更備感心痛；還有越南籍的小玟媽媽在大水沖破玻璃時，將2個女兒扛上肩膀及天花板，一度心想「可能在這裡走了」，幸好被及時搜救。

林柏宏（中）擔任世界展望會公益大使，到馬太鞍部落聽邦查農場，聽主人蘇秀蓮（右一）和展望會合作「婦興計畫」，要靠自己的力量走出困境。（展望會提供）林柏宏（中）擔任世界展望會公益大使，到馬太鞍部落聽邦查農場，聽主人蘇秀蓮（右一）和展望會合作「婦興計畫」，要靠自己的力量走出困境。（展望會提供）

但災後，家園重建才是難題，林柏宏表示，「花蓮是我從小就熟悉的地方。這趟聽到這段災後陪伴的歷程，心想即使在電視上都不忍心看的畫面，何況他們在生活中遇到，後續物質或心靈支持都很重要，相信大家合力就能轉變生活。」

展望會長期舉辦「飢餓三十」活動，過去關注海外天災與戰爭，會長李紹齡表示，今也回應國內重大天災，如馬太鞍事件就啟動短期緊急人道救援，以及中長期家庭重建、社區產業復原、災後心理支持；展望會原創角色「米寶」今日也初登場，結合生命教育系列繪本，盼民眾用行動「扭轉」脆弱兒童困境，讓天災、衝突、糧荒後失去所有的孩子，從深陷生存掙扎轉變成安定生活。

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