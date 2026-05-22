邵庭淚崩告白讓觀眾都哭了！《出口成髒》打開深埋多年情緒

邵庭出席《出口成髒》首映會真情告白。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自真人真事的溫馨喜劇《出口成髒》，日前在台舉辦首映會，映後特別邀請同為妥瑞氏症患者的藝人邵庭，以及長年投入妥瑞氏症學童治療的小兒科醫師薛常威出席座談，分享觀影感受與自身經歷。映後氣氛溫暖動人，不少觀眾更紅著眼眶離場。

長期接觸妥瑞氏症患者的薛常威醫師，在映後談到，妥瑞氏症其實是一種「神經生理上的問題」，患者許多突如其來的言語或動作，往往不是故意，而是來自難以控制的神經衝動。他也表示，外界常會下意識提醒或糾正患者，但其實「忽略他們的症狀，就是最大的幫助」，因為越是被放大檢視，越容易讓患者承受更多壓力與焦慮。

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邵庭淚崩力推《出口成髒》。（索尼影業提供）

身為妥瑞氏症患者的邵庭，則在座談中感性表示，《出口成髒》是「她目前最喜歡的妥瑞氏症相關電影」。她坦言，電影彷彿打開了深藏內心多年的情緒，「從小到大，其實有很多東西是被藏起來的。」片中主角努力與世界相處、渴望被理解的歷程，也讓她回想起自己從7歲出現症狀以來一路走來的心境。她更動情表示，希望大家能將電影帶來的理解與感動繼續傳遞出去，「希望有一天，我們都不用再為自己的症狀道歉。」她淚崩的真摯發言也讓現場不少觀眾當場落淚。

邵庭希望觀眾能把《出口成髒》的感動繼續傳遞出去。（索尼影業提供）

電影由影集《魔戒：力量之戒》中飾演「精靈王子」的羅伯特阿拉馬約主演，片中飾演15歲便被診斷罹患妥瑞氏症的約翰戴維森。其細膩演出獲得國際媒體一致好評，也被視為從影以來最具突破性的代表作之一，並成功奪下有「英國奧斯卡」之稱的 英國影藝學院電影獎 最佳男主角獎。電影以1980年代英國為背景，描繪約翰從青春期一路走向成年初期，在不被理解的世界中努力尋找自身定位，並試圖活出屬於自己的「正常人生」。

《出口成髒》今（22）日至24日在台上映限量口碑場，5月29日正式上映。

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