BL男星自招「我都是一號」 解鎖男男床戲：很享受

韓晨、金雲、王思偉、申力安、亮曦出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕新生代男星金雲、韓晨、申力安今（22日）出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會。第一次接拍BL劇《星光燦爛的你》的韓晨，被問劇中角色時，當場大聊「1、0限制級密碼」，大方認了自己是「主動的那一方」，甚至還自曝當兵時「都是一號」。

韓晨日前剛殺青他的第一部BL劇《星光燦爛的你》。

身高190公分、曾獲璀璨之星模特兒組季軍的韓晨，日前剛殺青他的第一部BL劇《星光燦爛的你》，在劇中飾演街頭壞蛋少年的他，與《原子少年》出身的羅奕傑組成CP。初次演戲的韓晨透露，兩人試戲時有種命定的感覺：「試戲時很多人，但我搭到他，就覺得是他了！」聊起角色屬性時，韓晨分享演的角色是街頭少年，「在裡面是『攻』的角色。」問起是1還是0？他手比出1跟0，以諧音置入：「伊林娛樂。」引起全場大笑。

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韓晨分享當兵的經歷時，經紀人突然說：「你說你都是一號，number one是不是？」再次嚇壞全場。韓晨隨後大笑澄清，因為自己身高太高躲不起來，「都是一號是沒錯」，其實是指因為身高關係，每次排隊都只能站第一個當「排頭」，他坦言當兵四個月非常磨練意志，「交了一群很好的朋友，對，但現在都沒有聯絡。」透露在軍中學會了平常心與等待，原本擔心當兵會影響工作，但幸好公司很棒，完全沒受影響。

談到劇中尺度，韓晨透露有「半裸的床戲」，且只有他負責「露上面」。被問到第一次拍男男親密戲會不會緊張？他表示：「其實滿享受的，喜歡表演的那一種享受，因為沒有這樣的經驗過，所以在當下就是很真實地去感受彼此的狀態。」

金雲曾以《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。

一旁的金雲則身為BL前輩、曾以《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎，他以過來人身份傳授經驗，韓晨大讚：「前輩就有說，就是演戲的時候放輕鬆。」金雲則補充，拍戲辛苦是一時的，最消耗精神的其實是戲上檔後的宣傳期：「在宣傳期那個過程會也是、也是滿辛苦的」，坦言要想點子曝光其實非常消耗心理能量。

金雲分享，前年拍戲時開始寫「顯化日記」，沒想到筆記本就像開過光一樣，寫什麼就中什麼。經紀人證實，金雲前年底寫下希望隔年入圍金鐘，去年就真的成功入圍；接著他寫下今年希望能挑戰舞台劇，結果年初就順利談成，最近正沒日沒夜地排練中。當被起鬨：「會寫中樂透嗎？」金雲聽完苦笑搖頭：「好像也是不錯欸，可是我好像沒有偏財運。」自曝今年初玩刮刮樂和開工紅包都沒中過。

目前正全力衝刺事業的金雲，現在的生活除了舞台劇與後續的戲劇規劃，其餘時間都拿去追韓團了，笑稱：「人家都會說追星就是把你的桃花就是分出去了啊！」

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