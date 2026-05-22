林柏宏自爆多了一個女兒 愛犬被讚以為在說自己好看

〔記者許世穎／台北報導〕金馬得主林柏宏今（22）日出席第37屆「飢餓三十」啟動記者會，除了分享近期參與公益關懷的所見所聞，也透露自己最近「多了一個女兒」，原來是透過世界展望會認養了一名來自烏干達的小女孩。

林柏宏再度擔任台灣世界展望會代言人。（台灣世界展望會提供）

林柏宏分享，這次的認養方式相當特別，並非由資助人主動挑選孩子，而是由孩子選擇資助者，「這是個很特別的領養方式，我們資助人是一個被選擇的情況，世界展望會將我們的照片貼出來，讓小朋友做選擇。」他透露，對方年紀約10至12歲，自己昨天才收到女孩的回信，之後也計畫錄製影片與對方互動。

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林柏宏邀大家一起用小行動扭轉困境中脆弱兒童的生存。（台灣世界展望會提供）

談到自己「被選中」原因，林柏宏笑說原本還小小誤會了一下。他表示，小女孩當時留言寫下：「you have a good looking dog」（你有一隻好看的狗），「我一開始看前面還以為他是看我的臉，沒想到是因為我照片抱著水哥（林柏宏愛犬），她很喜歡我的狗。」

再度擔任世界展望會代言人，林柏宏日前也親自前往花蓮光復地區，探訪去年9月因馬太鞍溪堰塞湖洪災受創的家庭。他說花蓮對自己而言是相當熟悉的地方，因此實際看到災後景象時格外震撼，「以前很常去觀光，覺得花蓮是一個好山好水，不用特別跑景點就很舒服的地方，這次去雖然離災情已經過了半年，但還是很多地方在重建。」

林柏宏關懷馬太鞍災後家況，得知活潑可愛的兩歲小孩災後會半夜驚醒、害怕外頭下雨，心裡很不捨。（台灣世界展望會提供）

林柏宏提到，洪災發生當下，許多人第一時間前往光復協助救災，但當時自己因工作繁忙，只能透過捐款盡一份心力。目前馬太溪堤防仍堆積著大量、甚至比人還高的污泥，災區居民想恢復正常生活並不容易，「他們光是要回到正常生活都很難，前幾天光復好像也突然暴雨，小朋友看到暴雨都會有陰影，我覺得這不只是身體上，心理上的重建之路也很漫長。」

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