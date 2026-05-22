45歲王仁甫消風一圈！「甩肉10公斤」鬆口曝內幕

東森超視《明星算算鍋》開播記者會；孫協志（左）、王仁甫。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志接下東森超視《明星算算鍋》主持棒，今（22）日出席開播記者會，5566隊友王仁甫友情相挺，與命理專家詹惟中、溫蒂、尹森、Iris一同現身。而王仁甫這次露面明顯瘦了一圈，他近年熱衷於運動項目，至今已瘦10公斤，現在維持著69公斤的好體態。

王仁甫近年熱衷於運動項目，至今已瘦10公斤。（記者陳奕全攝）

王仁甫這兩年開始跑馬拉松、接觸鐵人三項運動，「好不容易瘦下來一定要好好維持」。他與季芹育有一對兒女，20歲的女兒樂樂正在澳洲讀大學，高三畢業的兒子也確定申請當地大學，王仁甫霸氣表示學費多寡不是重點，身為父母就是會努力幫助小孩完成人生目標，夫妻倆也開明鼓勵兒女能去交男女朋友。

請繼續往下閱讀...

東森超視《明星算算鍋》開播記者會；詹惟中（左起）、孫協志、王仁甫。（記者陳奕全攝）

談及算命經驗，王仁甫出道前遇到命理師建議他改名，否則星途堪憂，但後來決定要珍惜姓名不改，「後來想想這個老師很準，因為我都沒有很紅，我紅的話說不定我在好萊塢了」，一番話讓孫協志笑個不停。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法