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申力安認愛豪門男友！巴黎鐵塔下被告白 「小作文」內容全曝光

韓晨、金雲、王思偉、申力安、亮曦出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會。（記者胡舜翔攝）韓晨、金雲、王思偉、申力安、亮曦出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕歌手申力安今（22日）出席第15屆伊林璀璨之星選秀起跑記者會，她日前認愛伊林娛樂董事、名模教母陳婉若與導演王維明的獨子Len Wang，受訪透露與男友合作MV日久生情，還在巴黎鐵塔向她浪漫告白。

申力安日前認愛伊林娛樂董事、名模教母陳婉若與導演王維明的獨子Len Wang。（記者胡舜翔攝）申力安日前認愛伊林娛樂董事、名模教母陳婉若與導演王維明的獨子Len Wang。（記者胡舜翔攝）

被問到認愛上新聞後男友的反應？申力安一臉淡定笑說：「我只有跟他說我上新聞了。」透露兩人私下是以「很chill的一個分享」來面對。聊到交往剛滿一年的兩人是如何點燃愛火？她透露是在拍《Secret》MV時重新認識，本來只是從朋友模式開始約出去玩，結果在工作與私下相處中發現個性太合，默默就越走越近，被一旁的金雲神總結是「日久生情」。

申力安爆料，Len Wang特地等到兩人去法國旅遊時，在巴黎鐵塔底下安排了「完美的正式告白」，當場準備了一串浪漫的「小作文」，申力安甜笑背出大意：「很高興在今年可以遇到妳，有妳在的生活很美好，妳要做我女朋友嗎？」

申力安透露前幾天的「520告白日」男友貼心送上鮮花，兩人還一起去了一家全新的餐酒館吃飯。（記者胡舜翔攝）申力安透露前幾天的「520告白日」男友貼心送上鮮花，兩人還一起去了一家全新的餐酒館吃飯。（記者胡舜翔攝）

談到前幾天的「520告白日」，申力安透露男友貼心送上鮮花，兩人還一起去了一家全新的餐酒館吃飯，她說交往一年來小倆口幾乎不吵架，都是用理性的溝通方式處理，「我們是不會大聲彼此，然後也不會隔日戰，不會冷戰。」先前老闆陳婉若曾大方在訪問中開玩笑說：「可以先有後婚。」外界好奇年輕小倆口有沒有這個打算？申力安連忙搖頭澄清大喊：「沒有。」強調真的沒有先有後婚的計畫。

申力安是第6屆璀璨之星國民女孩組季軍，歷經女團、選秀節目等經歷，近年逐漸在音樂領域嶄露頭角。（記者胡舜翔攝）申力安是第6屆璀璨之星國民女孩組季軍，歷經女團、選秀節目等經歷，近年逐漸在音樂領域嶄露頭角。（記者胡舜翔攝）

申力安是第6屆璀璨之星國民女孩組季軍，歷經女團、選秀節目等經歷，近年逐漸在音樂領域嶄露頭角，參與多首歌曲創作，她近期推出單曲《Mama's Boy》，以感情中的「媽寶型伴侶」為題材，引發網友共鳴。除音樂事業，申力安也憑藉亮眼外型與驚人網路聲量，成為品牌界新寵兒，未來發展備受期待。

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