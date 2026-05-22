2026「非常新人」正式揭曉！新生代星光魅力綻放

2026台北電影節公布「非常新人」入選名單，包括吳承翰（後排左至右）、鴻狄IPUN、江齊、朱勻甄、劉育仁、陳彥嘉、陳以恆（頸鹿）、何曼希；以及鄧筠熹（前排左至右）林怡婷。（台北電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台北電影節「非常新人」今（22）日公布入選名單，包括《有病才會喜歡你》江齊、《誰是被害者2》朱勻甄、《陽光女子合唱團》何曼希、《伊始之尋》吳承翰、《恨女的逆襲》林怡婷、《進行曲》陳以恆（頸鹿）、《影后》陳彥嘉、《進行曲》劉育仁、《翌日》鄧筠熹，以及《喝酒吧！笨蛋》鴻狄IPUN。

「非常新人」企劃今年邁入第8屆，去年10月開放報名後，共吸引116位新生代演員參與徵選。本屆評審陣容堅強，包括監製唐在揚、導演姜瑞智與樓一安，演員樊光耀、張詩盈，以及資深經紀人楊婷安、尹慧文等7位業界人士。最終脫穎而出的10位新人，不僅展現亮眼銀幕魅力，也在角色塑造上展現高度渲染力，被看好為台灣影視圈注入新世代能量。

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本屆入選演員中，不少人早已在海內外影展與獎項嶄露頭角。包括以《有病才會喜歡你》入圍台北電影獎最佳女主角、《如果我不曾見過太陽》入圍亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度最佳女主角的江齊；在《誰是被害者2》中細膩詮釋女高中生幽微心境的朱勻甄；憑《陽光女子合唱團》入圍本屆台北電影獎最佳新演員的何曼希；身聲劇場資深團員、以短片《伊始之尋》展現細膩演技層次的吳承翰；以及以《回收場的夏天》奪下金穗獎最佳演員，並以《恨女的逆襲》入圍本屆台北電影獎最佳女主角的林怡婷。

另外，《進行曲》中飾演善良敦厚男高中生的陳以恆（頸鹿）；在《影后》與《失樂園》中展現表演跨度的陳彥嘉；從《返校》、《下半場》一路累積實力，並以《進行曲》熱血演出受到矚目的劉育仁；在短片《翌日》與《耳鳴》中展現內斂表演魅力的鄧筠熹；以及曾以《巴克力藍的夏天》入圍金鐘獎迷你劇集新進演員獎，並於《喝酒吧！笨蛋》中展現角色情緒層次的鴻狄IPUN，也都憑藉鮮明氣質與表演潛力獲選。

台北電影節「非常新人」企劃持續挖掘、培育台灣新生代演員，歷屆入選者近年在影壇表現亮眼。除了今年擔任台北電影獎入圍揭曉嘉賓的林廷憶與牧森之外，還包括以《我家的事》奪下第62屆金馬獎最佳男配角、並入圍本屆北影最佳男配角的北影大使曾敬驊；憑《功夫》入圍本屆北影最佳男配角的朱軒洋；以及以《這不是我的牛》入圍本屆北影最佳新演員的林澤凱。

備受影視圈矚目的「非常新人」企劃，今年由造型師葉庭愷ELI、《欠你的那一場婚禮》與《大濛》化妝指導陳怡俐、UNDER hair髮型團隊，以及時尚攝影師溫浚富共同打造新人形象照，形象影片也於今日同步曝光，完整介紹可至台北電影節官網查詢。

2026第28屆台北電影節影展將於6月26日至7月7日，在臺北市中山堂、光點華山電影館及誠品電影院舉行；台北電影獎頒獎典禮則將於7月11日在臺北市中山堂登場。影展選片指南預計6月13日舉辦，票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，更多片單與活動資訊將陸續公布。

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