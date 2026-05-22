自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

2026「非常新人」正式揭曉！新生代星光魅力綻放

2026台北電影節公布「非常新人」入選名單，包括吳承翰（後排左至右）、鴻狄IPUN、江齊、朱勻甄、劉育仁、陳彥嘉、陳以恆（頸鹿）、何曼希；以及鄧筠熹（前排左至右）林怡婷。（台北電影節提供）2026台北電影節公布「非常新人」入選名單，包括吳承翰（後排左至右）、鴻狄IPUN、江齊、朱勻甄、劉育仁、陳彥嘉、陳以恆（頸鹿）、何曼希；以及鄧筠熹（前排左至右）林怡婷。（台北電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台北電影節「非常新人」今（22）日公布入選名單，包括《有病才會喜歡你》江齊、《誰是被害者2》朱勻甄、《陽光女子合唱團》何曼希、《伊始之尋》吳承翰、《恨女的逆襲》林怡婷、《進行曲》陳以恆（頸鹿）、《影后》陳彥嘉、《進行曲》劉育仁、《翌日》鄧筠熹，以及《喝酒吧！笨蛋》鴻狄IPUN。

「非常新人」企劃今年邁入第8屆，去年10月開放報名後，共吸引116位新生代演員參與徵選。本屆評審陣容堅強，包括監製唐在揚、導演姜瑞智與樓一安，演員樊光耀、張詩盈，以及資深經紀人楊婷安、尹慧文等7位業界人士。最終脫穎而出的10位新人，不僅展現亮眼銀幕魅力，也在角色塑造上展現高度渲染力，被看好為台灣影視圈注入新世代能量。

本屆入選演員中，不少人早已在海內外影展與獎項嶄露頭角。包括以《有病才會喜歡你》入圍台北電影獎最佳女主角、《如果我不曾見過太陽》入圍亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度最佳女主角的江齊；在《誰是被害者2》中細膩詮釋女高中生幽微心境的朱勻甄；憑《陽光女子合唱團》入圍本屆台北電影獎最佳新演員的何曼希；身聲劇場資深團員、以短片《伊始之尋》展現細膩演技層次的吳承翰；以及以《回收場的夏天》奪下金穗獎最佳演員，並以《恨女的逆襲》入圍本屆台北電影獎最佳女主角的林怡婷。

另外，《進行曲》中飾演善良敦厚男高中生的陳以恆（頸鹿）；在《影后》與《失樂園》中展現表演跨度的陳彥嘉；從《返校》、《下半場》一路累積實力，並以《進行曲》熱血演出受到矚目的劉育仁；在短片《翌日》與《耳鳴》中展現內斂表演魅力的鄧筠熹；以及曾以《巴克力藍的夏天》入圍金鐘獎迷你劇集新進演員獎，並於《喝酒吧！笨蛋》中展現角色情緒層次的鴻狄IPUN，也都憑藉鮮明氣質與表演潛力獲選。

台北電影節「非常新人」企劃持續挖掘、培育台灣新生代演員，歷屆入選者近年在影壇表現亮眼。除了今年擔任台北電影獎入圍揭曉嘉賓的林廷憶與牧森之外，還包括以《我家的事》奪下第62屆金馬獎最佳男配角、並入圍本屆北影最佳男配角的北影大使曾敬驊；憑《功夫》入圍本屆北影最佳男配角的朱軒洋；以及以《這不是我的牛》入圍本屆北影最佳新演員的林澤凱。

備受影視圈矚目的「非常新人」企劃，今年由造型師葉庭愷ELI、《欠你的那一場婚禮》與《大濛》化妝指導陳怡俐、UNDER hair髮型團隊，以及時尚攝影師溫浚富共同打造新人形象照，形象影片也於今日同步曝光，完整介紹可至台北電影節官網查詢。

2026第28屆台北電影節影展將於6月26日至7月7日，在臺北市中山堂、光點華山電影館及誠品電影院舉行；台北電影獎頒獎典禮則將於7月11日在臺北市中山堂登場。影展選片指南預計6月13日舉辦，票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，更多片單與活動資訊將陸續公布。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中