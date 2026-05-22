張艾嘉榮膺亞洲年度最佳演員 感性發聲：做喜歡的事竟能養活自己

張艾嘉憑藉最新主演的電影《二十四味》於「2026亞洲藝術電影節」金海燕獎頒獎典禮榮膺「亞洲年度最佳演員」殊榮。（亞洲藝術電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張艾嘉憑藉最新主演的親情電影《二十四味》（24 Flavors）於「2026亞洲藝術電影節」金海燕獎頒獎典禮榮膺「亞洲年度最佳演員」殊榮，表彰她深耕影壇半世紀以來的精湛演技與亮眼成就。張艾嘉昨晚（21日）盛裝出席在澳門倫敦人劇場舉辦的頒獎典禮，除了致敬劇組與新導演，更拋出驚喜，將個人榮譽延伸至她長期投注心血的青年藝術教育，宣布「2026果實藝術創作營」驚喜加碼「電影院美學課」。

艾嘉除了在銀幕前展現無可替代的演員魅力，更長期致力於推廣藝術教育與青年創作培育。（甲上娛樂提供）

「2026亞洲藝術電影節」評審團主席由兩屆奧斯卡金像獎得主柯文思（Malcolm Clarke）聯同釜山國際影展創始人李庸觀共同領銜，高度肯定張艾嘉在《二十四味》片中展現的細膩演技及厚實生命力。

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昨晚頒獎典禮上，由香港國際電影節協會主席王英偉博士頒獎給張艾嘉，她感性表示：「我是1972年演我的第一部電影，現在還在演戲，覺得有點恍惚，心中非常感恩，也覺得自己非常幸運，幾十年來我一直在做自己喜歡的事，還可以養活自己、還可以拿獎，太幸運了。」

張艾嘉（左）與電影《二十四味》導演黃綺玲一同出席「2026亞洲藝術電影節」。（亞洲藝術電影節提供）

張艾嘉也特別提及對新世代的提攜：「更幸運的是，我還能繼續為很多新導演服務，這次演了新導演黃綺玲的《二十四味》，非常感謝這麼多新導演願意讓我在他們戲中演出。我希望把這份榮譽、感恩與快樂，跟導演、演我女兒的袁澧林、演我先生的鍾鎮濤一起分享。」

電影《二十四味》由新銳導演黃綺玲執導、編劇，並由張艾嘉、鍾鎮濤、袁澧林等實力派跨世代演員聯袂主演，講述圍繞著老字號涼茶鋪拆遷與家庭情感羈絆的動人故事。張艾嘉在片中飾演堅守涼茶鋪的母親「巧珍」，與飾演女兒的袁澧林及飾演落魄丈夫的鍾鎮濤有著極具張力且動人的對手戲。該片自製作以來便備受矚目，如今張艾嘉憑藉巧珍一角斬獲演員大獎，無疑為這部新作品注入一劑強心針。

張艾嘉在《二十四味》中飾演堅守涼茶鋪的母親「巧珍」。（甲上娛樂提供）

除了在銀幕前展現無可替代的演員魅力，戲外的張艾嘉更長期致力於推廣藝術教育與青年創作培育。身為果實文教基金會董事長的她，在出席典禮發表感言時，隨即分享了令全台高中生期待已久的年度盛事——「2026果實藝術創作營」已正式啟動學員招募。為了讓學員深刻感受大銀幕的影像美學，張艾嘉今年更特別加碼，將帶領全體學員走進電影院觀摩當代藝術佳作，體驗沉浸式的光影震撼；她也期許這項別具意義的「電影院美學課」，未來將成為果實藝術創作營的常態必修課程。

張艾嘉宣布「2026果實藝術創作營」驚喜加碼「電影院美學課」。（甲上娛樂提供）

今年的果實藝術創作營將於7月18日至7月25日在台東均一國際教育實驗學校展開為期8天7夜的藝術旅程，營隊以「想被看到！不想被看到？」為核心主題，帶領學員走過一段自我和解與療癒改變的過程。張艾嘉表示，今年師資陣容極為豪華，邀請到劇場導演杜思慧、資深音樂人黃建為、藝術指導黃文英、平面設計師方序中、街舞老師鄭子謙，以及從事植物創作的白濟豪、蔬食料理家鄭晴心等業界重量級大師組成「三金頂級跨界師資團隊」。 營隊更全面結合攝影營、錄像營及技術營三大子營隊，引導學員相互切磋，激發創意思考、團隊協作與跨界整合的能力。

香港國際電影節協會主席王英偉博士（左）昨晚在「2026 亞洲藝術電影節」金海燕獎頒獎典禮上頒獎給張艾嘉。（甲上娛樂提供）

「2026果實藝術創作營」正進行招募全台高中生（含9年級應屆畢業生及12年級應屆畢業生），預計僅錄取40位優秀學員，且營隊全程活動費用全免，張艾嘉鼓勵熱愛創作、渴望探索自我的年輕學子踴躍報名。報名期間自即日起至6月14日（日）23:59截止，有意報名者需準備「創意自我介紹（2分鐘以內影像或形式不拘之作品）」及針對主題「想被看到！不想被看到」的個人詮釋作品，填寫線上表單即可有機會開啟果實之旅。錄取名單將於6月22日（一）於果實藝術創作營粉絲專頁正式公布。

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