刷新空降紀錄！「追夢少女」奧莉維亞化身護理師調配治癒心碎解藥

奧莉維亞為了新曲《the cure》MV化身護理師。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕獲葛萊美獎肯定的「追夢少女」奧莉維亞（Olivia Rodrigo）繼上個月推出首波單曲《drop dead》風光拿下告示牌冠軍並刷新告示牌新紀錄後，今（22）日再推出全新單曲《the cure》，持續為即將發行的新專輯暖身。有別於首波單曲展現戀情萌芽的喜悅，新曲呈現奧莉維亞更加赤裸、脆弱的一面，唱出愛情的破碎與內心的自我瓦解。

《the cure》MV場景設定在一個以紙板做成的藍綠色與粉色相間的冰冷醫院裡，奧莉維亞身穿復古粉色護理師服登場，在實驗室、手術房中試圖製作能治癒破碎心靈的解藥，畫面中以鮮紅色的毛線意象呈現心臟、血液等畫面，展現獨到創意，甚至連YouTube上的播放進度條都變成粉色更出現針線圖示。

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奧莉維亞新曲《the cure》MV在YouTube的播放進度條變成粉紅色並出現針線圖示呼應劇情。（翻攝自YouTube）

奧莉維亞表示這首歌是她生涯寫過最愛的作品之一，同時也是新專輯的核心主旨，她表示：「這首歌描繪了當你年紀還小的時候，總會以為只要和某個人談戀愛，就能解決你生活中的所有問題。」直到真正談了戀愛，她才發現事情與想像中不同，她接著說：「這首歌就是我去面對、去坦然接受那些我自己想修正的缺點，或是那些我曾以為愛情可以解決的事情。」

奧莉維亞在MV中以護理師造型亮相。（環球音樂提供）

奧莉維亞上個月推出的首波主打單曲《drop dead》，一上線便空降告示牌百大熱門單曲榜冠軍，也讓她創下歷史紀錄，成為有史以來第一位連續三張專輯的首波主打單曲皆空降冠軍的歌手。

而日前公布的全新世界巡迴演唱會「The Unraveled Tour」，也已經在全球售出超過100萬張門票，包含即將在紐約的巴克萊中心（Barclays Center）、洛杉磯的Intuit Dome，以及倫敦的O2體育館⋯⋯等指標性場館，皆創下連續開唱10場以上的驚人紀錄，展現超高人氣！奧莉維亞最新單曲《the cure》全台數位平台已經上線，新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》6月12日發行。

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