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景甜爆「收富豪男友1.3億」赴美代孕還違約！工作室火速發聲

中國社群平台瘋傳一份疑似是景甜簽名的代孕協議。（翻攝自微博）中國社群平台瘋傳一份疑似是景甜簽名的代孕協議。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國女星景甜今捲入代孕風波，相關話題火速衝上微博熱搜第一。中國狗仔近日爆料一名「J姓女星」疑似曾與富豪男友計畫赴美代孕，甚至以代孕生子為由，向男方索取鉅額金錢，線索更被外界影射直指景甜。沒想到今天網路再流出一份疑似海外代孕機構的中英文協議文件，不僅出現「Tian Jing」字樣，還附有疑似簽名，讓事件持續延燒。不過景甜工作室晚間也火速發出蓋有公章的嚴正聲明，強調相關內容全屬造謠，已正式委請律師全面蒐證，將依法追究到底。

中國社群平台瘋傳一份疑似是景甜簽名的代孕協議。（翻攝自微博）中國社群平台瘋傳一份疑似是景甜簽名的代孕協議。（翻攝自微博）

根據中國娛樂博主「娛樂圈狄胖胖」爆料，該名J姓女星過去以「小清新形象」出道，曾遭前男友騙財騙色，目前處於空窗狀態，外界認為多項線索皆與景甜高度吻合。爆料指出，女方原本與富豪男友計畫赴美透過代孕生子，男方不僅支付相關代孕費用，還陸續提供高額金援。

網路瘋傳的協議文件中，顯示代孕費用採分期支付，第一期金額為10萬美元，男方已完成付款；此外，爆料更稱男方曾額外轉帳3000萬元人民幣，約合新台幣1.3億元給女方。文件中還曝光多項英文條款，但目前真實性尚未獲得證實。

爆料內容還指出，男方為了讓女方安心在美國進行取卵程序，不僅安排私人飛機接送赴美，還包下洛杉磯某高檔飯店整層樓供其單獨入住。不過就在預定取卵當天，女方卻突然以「生理期來了」為由拒絕進行手術。

後續更傳出，女方要求若男方希望她繼續留在美國等待下一次取卵時間，必須再支付5000萬美元，約新台幣15.7億元。由於金額過於驚人，男方最終拒絕，女方則被指控自行返國並封鎖聯繫方式。爆料者聲稱，男方前後投入約5000萬元人民幣，其中包含交往期間花費的2000萬元人民幣，以及代孕相關支出的3000萬元人民幣，目前已委託律師準備提告追討。

景甜被爆赴美代孕。（翻攝自微博）景甜被爆赴美代孕。（翻攝自微博）

隨著疑似協議書與簽名在微博瘋傳，「景甜代孕協議曝光」等關鍵字迅速登上熱搜，引發大批網友熱議。有網友認為文件與景甜公開簽名字跡相當相似，但也有人質疑只是同名同姓；另有不少粉絲指出，如今AI技術成熟，協議與簽名皆有可能遭到偽造，認為目前流出的內容可信度不足。

景甜工作室今急闢謠。（翻攝自微博）景甜工作室今急闢謠。（翻攝自微博）

面對外界質疑，景甜工作室緊急發出「嚴正聲明」，強調近日網路上出現大量針對景甜的不實傳言與惡意造謠，已嚴重損害其個人名譽與合法權益。聲明中表示：「對於相關帳號發布的不實內容，我方絕不姑息。」並要求造謠者及傳播者立即停止侵權、刪除相關內容、消除不良影響。

工作室也透露，已第一時間委請律師完成全面取證，將「堅決通過法律手段追究到底」，同時呼籲外界「不造謠、不傳謠，共同維護清朗健康的網路環境」，正式表態將對相關爆料採取法律行動。

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