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娛樂 日韓

「國民初戀」秀智長髮閃耀AI級光澤 網驚：美出新高度

秀智招牌柔亮長髮掀起熱議。（翻攝自IG）秀智招牌柔亮長髮掀起熱議。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從電影《建築學概論》至今，南韓女星秀智始終是許多人心目中無可取代的「國民初戀」。近年她在戲劇表現上越發成熟，不論是《安娜》中精湛的雙重演技，還是私底下在社群上分享的生活照，身上那股隨性、精緻卻毫不費力的「自然鬆弛感」，總是能一秒帶觀眾回到初戀的純淨美好。

秀智以清新優雅形象聞名，一頭充滿光澤感的長髮更成為女神代表標誌。 （翻攝自IG）秀智以清新優雅形象聞名，一頭充滿光澤感的長髮更成為女神代表標誌。 （翻攝自IG）

秀智多年來憑藉自然不造作的氣質，以及標誌性的柔亮長髮，被不少網友封為「最想擁有的髮型範本」之一。近日，秀智正式接下日本品牌TSUBAKI思波綺代言，以招牌柔順長髮，再度掀起外界對「女神級髮質」熱議。向來以清新優雅形象深植人心的她，全新形象照不只展現自然鬆弛感，更親自公開維持光澤秀髮的私房祕訣，讓粉絲瞬間暴動。

秀智透露，自己私下最常使用思波綺經典紅色「瞬亮潤澤系列」維持柔順髮質。 （翻攝自IG）秀智透露，自己私下最常使用思波綺經典紅色「瞬亮潤澤系列」維持柔順髮質。 （翻攝自IG）

首次以代言人身份亮相的秀智也分享，頂級山茶花精油成分是維持髮絲光澤的重要關鍵，自己私下最常使用經典紅色「瞬亮潤澤系列」，因為強化潤澤鎖水效果是她長期維持柔順亮麗髮質的秘密。

「國民初戀」秀智新代言形象照美出新高度。（翻攝自IG）「國民初戀」秀智新代言形象照美出新高度。（翻攝自IG）

消息曝光後，也立刻引發粉絲熱議，不少網友大讚「根本真人洋娃娃」、「秀智的頭髮狀態太誇張」、「終於知道女神髮質怎麼來的」，再次掀起一波「秀智同款」討論熱潮

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