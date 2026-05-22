台灣4大咖參戰《歌手2026》簽下這協議 庾澄慶被嗆老回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕「哈林」庾澄慶、齊豫、魏如萱及周興哲等台灣藝人今晚將錄製歌唱節目《歌手2026》，將與胡彥斌、張碧晨、王菲愛女竇靖童、尤長靖及美國歌手阿爾伯特斯塔納伊同場比賽，9位歌手已經簽下「OneTake協議」，強調演出只有1次機會，絕不可能重來。

哈林（中）日前受邀擔任動力火車的演唱會嘉賓。（記者王文麟攝）

9位歌手昨天現身記者會受訪，見到有網友提問：「人老了做什麼都有點心酸」一事，哈林傻眼回應：「跟我有什麼關係，一般來講叫量力而為，我偏不，如果Key不要太高、音不要太難一定沒問題，那就把自己困在小圈圈裡，我在想我還能怎麼樣，我寧願心酸，也不要有遺憾。」霸氣發言被網友讚爆。

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周興哲選唱《永不失聯的愛》。（星空飛騰提供）

創作無數經典情歌的周興哲也受邀登台，他表示：「很高興也很興奮，可以跟這麼多優秀的音樂人同台競技，我會盡最大努力，剩下的就交給觀眾們決定。」今晚歌手的演出歌單也流出，齊豫將選唱《橄欖樹》，哈林帶來招牌金曲《讓我一次愛個夠》，魏如萱選唱《末路狂花》，周興哲也是帶來自己的歌曲《永不失聯的愛》。

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