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32歲正妹網紅賓館猝逝！離婚背後獨養5歲兒、高齡奶奶辛酸曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕32歲中國網紅蕾蕾驟逝震驚大批粉絲！在抖音擁有近9萬粉絲的她，生前總以搞笑直播、幽默短影音帶給觀眾歡樂，豈料15日凌晨卻被發現在賓館內猝逝。更令人鼻酸的是，蕾蕾私下其實長期背負龐大生活壓力，不僅歷經離婚，還得獨自扶養5歲兒子與照顧高齡奶奶，身兼家中唯一經濟支柱。

32歲中國網紅蕾蕾驟逝，生前長期獨自扶養5歲兒子，還需照顧高齡奶奶，背負沉重生活壓力。（組合照，翻攝自微博）32歲中國網紅蕾蕾驟逝，生前長期獨自扶養5歲兒子，還需照顧高齡奶奶，背負沉重生活壓力。（組合照，翻攝自微博）

蕾蕾的母親17日發出訃告，證實女兒已於15日凌晨2時40分離世，並於19日上午8時38分出殯。由於蕾蕾事發前2天才開直播與粉絲互動，當時氣色與精神狀況看不出異樣，因此死訊曝光後讓外界難以接受。中國網路上也陸續出現過勞、長期熬夜、作息失調等揣測，但家屬並未證實相關說法。當地警方則表示，經勘查後已排除刑事案件，詳細死因已告知家屬，不便對外公開。

經常與蕾蕾合作拍片的網紅「湖南變大師」也悲痛發聲，透露2人認識多年，不只是工作夥伴，更是生活中的好友，完全無法接受她突然離世。蕾蕾平時靠著分享搞笑短影音、生活日常累積大量粉絲，至今已發布384支作品，外界眼中的她總是開朗又有活力，但親友私下透露，她其實長期承受沉重壓力。

據悉，蕾蕾過去曾有一段失敗婚姻，離婚後獨自扶養年僅5歲的兒子，家中還有高齡奶奶需要照顧。身為唯一經濟來源的她，只能將所有時間投入直播與網路創作，希望撐起整個家庭生活。許多粉絲得知消息後，也在18日自發前往殯儀館送她最後一程，令人不勝唏噓。

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