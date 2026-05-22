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娛樂 電視

八點檔男星遭圍攻追殺 連操3天體力透支「直接睡死」

吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視熱播八點檔《豆腐媽媽》劇情迎來高潮！劇中吳政澔原本計畫帶著王晴遠走高飛，沒想到途中慘遭暗算，不僅被迫與被關進貨櫃的王晴生離死別，更一路遭歹徒圍攻追殺，港口大對決的緊張程度讓觀眾看得屏息。

吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）

黃尚禾（左起）、吳政澔拍攝前與臨演來回彩排相當敬業。（民視提供）黃尚禾（左起）、吳政澔拍攝前與臨演來回彩排相當敬業。（民視提供）

談到這場高難度的命懸一線戲碼，吳政澔笑說，自己一看到劇本時就有不祥預感，更幽默表示：「鑑於上一個被他們倆護送的有勝，我就覺得俊生死定了！」還一度開玩笑自認會成為該劇第一位跳海的演員。

吳政澔挑戰《豆腐媽媽》高難度跳海戲，劇組出動AI技術輔助拍攝震撼畫面。（民視提供）吳政澔挑戰《豆腐媽媽》高難度跳海戲，劇組出動AI技術輔助拍攝震撼畫面。（民視提供）

吳政澔挑戰《豆腐媽媽》高難度跳海戲，劇組出動AI技術輔助拍攝震撼畫面。（民視提供）吳政澔挑戰《豆腐媽媽》高難度跳海戲，劇組出動AI技術輔助拍攝震撼畫面。（民視提供）

為了呈現震撼的落海畫面，劇組這回特別引進「AI技術」輔助拍攝。吳政澔在現場只需從高台跳向安全軟墊，再透過後製完成逼真的落海特效，不僅兼顧視覺張力，也大幅降低受傷風險。擁有武打底子的他，與武術指導及武行默契十足，許多動作戲幾乎都是One Take 一次完成。不過，連續三天的高強度拍攝仍讓他體力徹底透支，坦言最後在化毀容傷妝時，自己累到直接睡著，完全交給造型師處理。

吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）

而在戲中親眼目睹吳政澔落海的黃尚禾，透露這幾天港口拍攝下來仍心有餘悸。由於現場包含激烈武打與火攻場面，加上氣溫炎熱，全劇組神經始終緊繃。黃尚禾透露，正式開拍時自己完全投入角色情緒，差點因入戲太深發生意外。

吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）吳政澔拍攝《豆腐媽媽》火攻戲碼，全身遭潑汽油後被逼至堤防邊。（民視提供）

黃尚禾回憶：「雖然劇本上沒有寫，但拍攝當下看到那個火，我激動到整個人想往火裡衝過去，力氣大到連旁邊的阿彬都差點拉不住我。」*這種劇本外的真情流露，讓現場工作人員看了都相當震撼。

吳政澔與武術團隊密集排練動作戲。（民視提供）吳政澔與武術團隊密集排練動作戲。（民視提供）

這場在港邊與貨櫃場連拍數日的大場面，除了考驗演員的體力與演技爆發力，幕後團隊也吃足苦頭。全體工作人員頂著烈日長時間曝曬，幾乎人人曬傷，黃尚禾更笑稱自己「曬得像熟龍蝦」。但為了呈現最震撼的視覺效果，全劇組仍咬牙完成，成果絕對值得觀眾期待。

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