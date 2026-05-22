台海戰爭影集《零日攻擊》獲紐約電視編劇金獎 編劇喊話：中國威脅仍是進行式

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣原創影集《零日攻擊》在2026年「紐約電視獎」勇奪「Craft Films/Productions – Writing」金獎（Gold Tower），為台灣影視再添國際榮耀。身兼本劇製作人與編劇統籌的鄭心媚得知喜訊後感性表示：「很感謝國際評審肯定，寫這個故事很不容易，尤其中國的威脅仍是現在進行式。感謝所有勇敢的編劇與主創團隊一起成就了這個屬於台灣的故事，讓世界看見台灣。」

紐約電視獎官網發布線上頒獎典禮，鄭心媚發表得獎感言。（翻攝自臉書）

「紐約電視獎」創立於1957年，是全球歷史最悠久、規模最大的國際影視競賽之一，長年表彰新聞、紀錄片、戲劇與品牌內容等領域的優秀作品，評審團則由全球數百位專業影視工作者組成，具高度指標性。

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《零日攻擊》自推出以來話題不斷，不僅成為首部登上 Prime Video 日本平台首播的台劇，也陸續受邀至各國智庫、校園，甚至美國國會放映。如今再奪下紐約電視獎金獎，持續替台灣影視寫下新里程碑，也被視為向國際傳遞「台灣有事」與第一島鏈安全議題的重要文化文本。

目前正著手構思《零日攻擊》電影版故事的鄭心媚坦言，越來越深刻感受到，「台灣已經是關乎世界秩序的一部分」。

《零日攻擊》以台海戰爭爆發前夕為假想背景，透過多單元選集式敘事，描寫政治人物、軍方、媒體、台商及一般家庭，在戰爭陰影與資訊戰攻防下的人性抉擇。鄭心媚也強調，《零日攻擊》從來不只是戰爭故事，「而是在寫：『當侵略真的來臨時，我們會選擇成為什麼樣的人。』」

《零日攻擊》獲紐約電視編劇金獎。（翻攝自臉書）

她透露，參加許多海外放映QA時，最常被問到的問題就是：「哪裡可以看到全部集數？」因此她也期待，透過這次國際獲獎的肯定，進一步推動國際版權發行與後續電影計畫，讓更多不同國家的觀眾，能透過這個IP理解並同理台灣所處的關鍵地緣位置。

此外，鄭心媚也預告，除了《零日攻擊》之外，後續還有更多國際合製的台灣故事正在開發中，「請大家拭目以待。」

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