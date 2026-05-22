才指前夫「違背法律」斷8年婚姻！美女主播發文轟：靠謊言活下去

〔記者林欣穎／台北報導〕三立美女主播曾鈴媛與台泥大陸業務總經理賴治群結婚8年，育有兩子，月初宣布結束婚姻，她雖未明講離婚主因，但曾指「男方做了違背法律的事」，引發討論。曾鈴媛昨（21）日晚間也在社群發出長文，吐露這段時間的心境。

曾鈴媛表示，這陣子很感謝外界的關心與「靜靜不打擾」，透露自己日前收到一封來自桃園彭先生的長信，對方在信中提到，看見她即便歷經人生關卡，依舊正常、認真且穩定地工作，讓他相當佩服。對此，她也暖心回應：「謝謝我能成為帶給你正向力量的人，即便我經歷人生關卡。」

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曾鈴媛月初宣布離婚。（翻攝自臉書）

她坦言，自己不敢說心理素質百分之百堅強，但相信自己已盡全力讓一切看來體面，也因此對某些傷痛有了更深體悟，「有一些人類世界的創傷，是得要你親自經歷過、成為當事人，才能真正同理被害人的傷痛。」

文中她也意味深長提到：「關於那些只能靠謊言才能活下去的人們，即便我們是站在真相的對立面，我仍為自己堅持正確的事而感到自豪。」一番話引發外界聯想。

曾鈴媛最後感性表示，自己很幸運在人生這個階段成為母親，擁有兩個可愛的孩子，也能繼續在鏡頭前播報新聞。她喊話正在低谷中的人，不需要急著復原創傷，「試著先擁抱每一個喜怒哀樂的自己，這些真實的經歷，都是宇宙要帶給你的人生體驗，能活下來，就是何其幸運。」

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