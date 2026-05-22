沈玉琳節目爆「沒錢了」 林襄主持費竟比來賓高

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台《黑白威廉Fighting》最新一集由黃鐙輝代班主持，啦啦隊女神林襄擔任助理主持，和夏語心、阿喜及海產一起前往台中，去認識台中之子張立東的成長故事。

張立東一出場就興奮說道：「聽說來上《黑白威廉Fighting》的都是演藝圈的前輩，我在演藝圈也走到這個位置了，你們都要叫我一聲哥。」此話一出馬上遭反駁。

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林襄（右三）大跳應援舞，替退休教師應援。（公視台語台提供）

海產表示，主要原因是錢都花在請前面集數的來賓，沒錢了。張立東苦笑：「這一集是這一季最後一集？」黃鐙輝開玩笑說：「無法度，閣差一集，毋過錢開了矣，所以才請你這位特別來賓來，連助理主持林襄的費用都比你高。」張立東自我調侃：「是特別便宜的特別來賓。」

在眾人歡鬧之下，進入主題。張立東開始分享自己求學時期的趣事，張立東表示，對台中最有印象的是撞球和泡沫紅茶。「因為當初考上台中高工，媽媽要求我大學要考上臺灣科技大學，甚至花錢讓我去補習。我沒有把錢拿去補習，我都拿去補習班樓上的撞球間打撞球。直到有一次被抓到在撞球間，沒去補習，回家後被吊起來打。」

張立東親述考臺灣科技大學的過程。（公視台語台提供）

張立東說，媽媽一邊打，一邊哭，畫面非常震撼。「當時我也哭了，我反省自己，媽媽單親賺錢養我很辛苦，確實不應該這樣欺騙她。所以答應媽媽剩一個月會好好讀書。」最後考全國第17名上了臺灣科技大學。感人勵志的故事說完，黃鐙輝說，聽完感覺是用媽媽的故事，「臭彈（吹牛）」自己很會讀書。

單親家庭長大的張立東說，國小之後的生活都是跟著媽媽和阿媽，「阿媽很疼我，都會分私房錢給我。」長大後，阿媽因為糖尿病住院，那一年他剛好進演藝圈當助理主持。節目播出時間是半夜11時，阿媽不論多累，看不看得懂，都會熬夜開電視支持，還跟隔壁床介紹，幫拉粉絲。「現在阿媽不在，隔壁床的後來真的變成我的粉絲，一直在支持。」

回到高中母校，見到老師，主持群向老師確認「張立東是否真的很會讀書。林老師回答：「考上臺灣科技大學是真的，但是讀書時期很皮、心機很重。為了想被大家注意，很會作怪，變魔術講笑話樣樣來。」張立東在一旁臉整個垮掉。為了感謝老師的教育之恩，仍請林襄為老師跳應援舞，讓76歲的林老師開心到合不攏嘴。張立東抱著老師大喊:「教我你值得了!」

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