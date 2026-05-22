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娛樂 歐美

傑森瑪耶茲亞洲巡演11月登台 新專輯獻給祖母感動公開

〔記者許世穎／綜合報導〕美國創作流行歌手傑森瑪耶茲即將再度來台開唱！出道以來以多張白金唱片締造亮眼銷售成績的他，憑藉經典專輯《We Sing. We Dance. We Steal Things.》在全球奠定知名度，其中與寇比凱蕾合唱的《Lucky》更成為代表作，YouTube觀看次數突破2億，長年廣為傳唱。

傑森瑪耶茲宣布再度來台開唱。（和協整合行銷提供）傑森瑪耶茲宣布再度來台開唱。（和協整合行銷提供）

傑森瑪耶茲曾二度獲得葛萊美獎肯定，包括「最佳流行男歌手」與「最佳流行合作演出」，並累積多項提名。他長年以真誠創作著稱，與祖母感情深厚。據悉，祖母曾希望他能為自己製作一張專輯，這個心願也成為他多年創作的重要動力。

歷經超過二十年的累積與醞釀，他終於在今年5月推出最新專輯《Grandma’s Gospel Favorites》，作為獻給祖母最深情的禮物。專輯融合鄉村、藍調與福音等風格，同時也融入祖母生前透過電視與廣播接觸信仰節目的生活記憶，形塑出溫暖且富故事性的作品。

傑森瑪耶茲希望歌曲能帶給歌迷安慰與力量。（和協整合行銷提供）傑森瑪耶茲希望歌曲能帶給歌迷安慰與力量。（和協整合行銷提供）

他表示，希望這些歌曲能帶給歌迷安慰與力量，「這正是我奶奶一直以來的心願，希望大家都能在音樂裡找到共鳴與療癒。」他也幽默補充：「我個人覺得它比秋葵還好入口。」

除了新作外，傑森瑪耶茲也將展開《Jason Mraz Asia Tour 2026》亞洲巡迴演唱會，預計帶來《I’m Yours》、《Lucky》、《I Won’t Give Up》等經典歌曲。

台北場將於11月2日19:30於南港展覽館一館登場，門票將於5月30日中午12點透過年代售票系統開賣，票價分為2880、3880、4880、5280、5880及VIP 8880元，更多資訊可洽和協整合行銷官方粉絲專頁或IG。

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