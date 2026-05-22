《黑潮島嶼》黃河紐約旅遊「順手抱回國際銀獎」 感性致敬歷史：替被忽視的人發聲

〔記者李紹綾／台北報導〕2026年紐約電視節於臺灣時間今（22日）公布得獎名單，客家電視以《星空下的黑潮島嶼》、《阿婆非死不可》及《活力新故鄉》共奪下9項國際大獎，囊括金、銀、銅獎項，成為本屆臺灣得獎數最多的電視台。其中，《星空下的黑潮島嶼》一舉橫掃7項大獎，包含視覺效果金獎，以及娛樂節目－戲劇類、男演員表演、導演、攝影、節目片頭與前導預告等6項銀獎，成績亮眼，值得一提的是，紐約電視獎金獎向來競爭激烈，台灣近年獲得金獎的作品極少，2021年至2025年間，幾乎每年僅有一部台灣作品獲得金獎，2024年更一度從缺，如今《星空下的黑潮島嶼》奪下金獎，也讓臺灣影視作品再次在國際舞台發光。

黃河以《星空下的黑潮島嶼》獲男演員表演獎，臺灣唯一獲獎男演員。（客家電視台提供）

此外，《阿婆非死不可》榮獲女演員表演獎銀獎，《活力新故鄉》則以《玻璃娃娃勇闖臺灣 找到愛與自由》獲得紀錄片「人文關懷獎」銅獎。其中，黃河與楊麗音更是本屆紐約電視獎唯二獲獎的臺灣演員。

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楊麗音以《阿婆非死不可》獲紐約電視節女演員表演獎，臺灣女星唯一獲獎。（客家電視台提供）

以《星空下的黑潮島嶼》奪下男演員表演銀獎的黃河，得知獲獎時人正好在紐約旅行。他難掩興奮卻又感性表示：「演員最幸福的事，就是能替那些被忽視的人發聲。羅有德雖是虛構角色，卻承載著台灣歷史黑暗時代裡許多勇敢靈魂的縮影。很開心能把這段故事帶到紐約，也謝謝評審、團隊，以及所有曾在逆境中奮鬥的人們。」

《星空下的黑潮島嶼》獲紐約電視節視覺效果金獎。（客家電視台提供）

導演王傳宗也表示：「非常感謝紐約電視節的肯定，這份榮耀對整個團隊意義重大。《星空下的黑潮島嶼》講述的是人在黑暗時代中，依然選擇守住希望的故事。它源自歷史，也映照當下。我們希望提醒大家，自由從來不是理所當然。」同時也感謝客家電視及所有參與製作的夥伴。

《活力新故鄉》勇奪紐約電視節紀錄片人文關懷獎。（客家電視台提供）

製作人羅亦娌則說：「這個獎項對《星空下的黑潮島嶼》是很重要的肯定。這部作品講述一段真實歷史，我們希望透過戲劇，讓曾被遺忘的故事重新被看見，也期待能與不同地方的觀眾產生共鳴。」

以《阿婆非死不可》獲得女演員表演銀獎的楊麗音，開心表示：「非常感謝紐約電視節與所有評審，能得到這個獎真的非常開心、也很驕傲。我最想感謝的是整個工作團隊，因為有大家，才能讓作品被世界看見，真的非常光榮。」

《活力新故鄉》獲紐約電視節紀錄片：人文關懷獎。（客家電視台提供）

《活力新故鄉》製作人陳榮濱則表示：「能獲得人文關懷銅獎當然很開心，但此刻世界上仍有許多弱勢族群，正因戰爭面臨生存威脅。德蕾莎修女曾說，我們也許無法做到偉大的愛，但能用很多小小的愛，去縫補世界的未來。」

創立於1957年的美國紐約電視獎，是全球歷史最悠久的國際影視競賽之一，涵蓋戲劇、紀錄片、新聞、娛樂、兒少與數位內容等多元類型，以專業與國際化評選機制聞名，也是全球影視內容的重要指標之一。此次客家電視在眾多國際作品中脫穎而出，不僅展現臺灣影視創作實力，也讓世界透過作品看見客家文化的深厚底蘊與創作能量。

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