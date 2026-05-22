相差16歲不是問題！《戲說台灣》呂璦唯喜曬「2+1超音波」宣布懷孕

〔記者李紹綾／台北報導〕曾憑民視八點檔《大時代》「伍家輝」一角走紅、現任台藝大戲劇系副教授兼系主任的陳彥廷，與曾演過《戲說台灣》的甜美演員嫩妻呂璦唯，20日宣布兩人即將升格當新手爸媽。

呂璦唯、陳彥廷即將升格當新手爸媽。（翻攝自Instagram）

呂璦唯先前就曾悄悄預告，當時她曬出一張穿著古裝、小腹微微隆起且幸福摸肚的照片，就引來不少親友瘋狂按讚。直到 20 日這天，夫妻倆終於不藏了，共同在社群平台發布一段甜度爆表的短影音，開心寫下：「2+1=3，今年的520，從兩個人變成三個人的故事了。」

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影片中，呂璦唯從身後環抱老公，手裡拿著寶寶的超音波照和一雙可愛的白色小嬰兒鞋，隨後陳彥廷把帽子一轉，後面竟印著「DAD」字樣，而老婆則戴著「MOM」的帽子甜蜜相擁。這種超有儀式感的官宣方式，讓大批學生和粉絲激動直呼：「恭喜老師」、「好讚好期待」、「終於」。

呂璦唯、陳彥廷即將升格當新手爸媽。（翻攝自Instagram）

回顧這段姻緣，現年40多歲的陳彥廷與呂璦唯雖然有著16歲的「大叔蘿莉」年齡差，但小倆口自從在《大時代》殺青酒會上認識後便一拍即合。呂璦唯不僅是演員，同時還是專業的髮型設計師，她曾多次甜蜜透露老公私下非常寵愛她。

陳彥廷當初在婚禮上就曾霸氣透露，為了不想改變老婆婚前熟悉的生活模式，他居然打破傳統，主動提議婚後「住進女方家」當現成贅婿。這個貼心舉動當時讓呂璦唯非常感動，也證明了年齡在真愛面前完全不是問題。

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